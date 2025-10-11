Polska sprinterka postawiła na naukę. Tym się teraz zajmuje

Agata Forkasiewicz przez lata była jedną z najbardziej obiecujących sprinterek w Polsce. Jej nazwisko regularnie pojawiało się w wynikach krajowych mistrzostw lekkoatletycznych, a sama zawodniczka uchodziła za symbol determinacji i ambicji. Urodzona w 1994 roku, od najmłodszych lat wykazywała niezwykłe zdolności szybkościowe. Swoją karierę sportową rozwijała we Wrocławiu, gdzie trenowała pod okiem najlepszych specjalistów i konsekwentnie wspinała się po szczeblach lekkoatletycznej hierarchii.

Momentem przełomowym w jej karierze był rok 2015, kiedy wystąpiła na mistrzostwach świata w Pekinie w sztafecie 4x100 metrów, wraz z Anną Kiełbasińską, Weroniką Wedler i Martą Jeschke. Polska drużyna zajęła szóste miejsce w biegu eliminacyjnym, co niestety nie wystarczyło do awansu do finału. Rok później Forkasiewicz znalazła się w składzie reprezentacji na igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro. Choć ostatecznie nie wystąpiła na bieżni, sam wyjazd na najważniejszą sportową imprezę świata był ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem jej wysokiej klasy. W 2017 roku zdobyła srebrny medal podczas Uniwersjady w Kazachstanie, a wcześniej była halową wicemistrzynią Polski na 60 metrów i brązową medalistką na dystansie 200 metrów.

Agata Forkasiewicz skupiła się na nauce. Dziś jest lekarzem

Z czasem jednak Forkasiewicz postanowiła zejść z lekkoatletycznej ścieżki i poświęcić się nauce. W 2013 roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, łącząc treningi z wymagającym programem akademickim. To połączenie sportowej dyscypliny i naukowej pasji zaowocowało - w 2025 roku odebrała dyplom doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Dziś jest certyfikowanym lekarzem medycyny stylu życia z ramienia American College of Lifestyle Medicine - prestiżowej organizacji promującej nowoczesne podejście do profilaktyki i zdrowia.

"To nowy kierunek w medycynie, który łączy dietę, trening, sen i zarządzanie stresem" - tłumaczyła w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii. W swojej pracy stawia na holistyczne podejście do pacjenta, podkreślając, że zdrowie to nie tylko brak choroby, ale przede wszystkim równowaga między ciałem a umysłem. Wizyta w jej gabinecie kosztuje 600 złotych, co nie jest wysoką ceną, jeśli weźmie się pod uwagę wartość zdrowia i profilaktyki.

Choć ma zaledwie 31 lat, Forkasiewicz nie planuje powrotu na bieżnię. Zamiast tego odnalazła nową pasję w sportach siłowych. W czerwcu 2025 roku zajęła trzecie miejsce podczas mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów w kategorii elite woman. To dowód, że jej sportowy duch wciąż jest żywy, choć dziś realizuje się w innej formie.

