Zuzanna Górecka może liczyć na wyjątkowe wsparcie. Zbigniew Bartman choć już nie gra z orłem na piersi, pojawił się na mistrzostwach świata i trzymał kciuki za 22-latkę, która na co dzień reprezentuje barwy ŁKS Commercecon Łódź. Z początku para nie mówiła głośno o swoim związku. Dzieli ich duża różnica wieku, a łączy za to pasja do sportu.