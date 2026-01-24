Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polska siatkarka zachwyciła cały świat. Później wielka metamorfoza. Jest nie do poznania

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Katarzyna Skowrońska przez lata swojej bogatej kariery zachwycała na parkietach kibiców nie tylko z Polski, ale i całego świata. Atakująca zdobyła szereg nagród zarówno z reprezentacją Polski, jak i w siatkówce klubowej, a choć karierę zakończyła w 2019 roku, w mediach wciąż jest o niej głośno. Chociażby za sprawą wyróżnienia, na jakie wcześniej nie mogła liczyć żadna siatkarka z Polski. Pod tym kątem była ona w opinii wielu bezkonkurencyjna - na skalę światową.

Kobieta o brązowych włosach w eleganckiej czarnej sukni ozdobionej piórami stoi na tle kolorowej grafiki. Jej dłonie są splecione, a na ramieniu widoczny tatuaż. Wyraz twarzy jest neutralny, a tło z dominacją ciepłych kolorów podkreśla kontrast z czern...
Katarzyna SkowrońskaPIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Dorobek Katarzyny Skowrońskiej zarówno w reprezentacji Polski, jak i piłce klubowej jest niezwykle okazały. Ma na koncie m.in. dwa mistrzostwa Europy, a do tego może pochwalić się dwoma mistrzostwami Włoch, klubowym mistrzostwem świata, czy mistrzostwem Turcji.

Wielka zmiana w życiu Skowrońskiej. To tam teraz mieszka

Po zakończeniu kariery, które nastąpiło w 2019 roku, wielu kibiców z nostalgią wspominało jej spektakularne akcje. Zmusiła ją do tego bardzo poważna kontuzja. W 2017 roku zerwała więzadła krzyżowe, a po powrocie do pełni zdrowia nie była już w stanie nawiązać do okresów swojej najlepszej formy. Rok wcześniej zdecydowała się już na rozbrat z kadrą.

Mogła jednak za to wreszcie skupić się na realizacji marzeń w życiu prywatnym. Niedawno była już siatkarka ogłosiła, że przenosi się do Włoch, gdzie zakupiła ponad 600-letni młyn, który remontuje. I to obecnie dla niej nowe, największe wyzwanie życiowe.

Przez lata Skowrońska postrzegana była nie tylko za jedną z absolutnie najlepszych zawodniczek globu, lecz również najpiękniejszych. Zachwycająca uroda atakującej przykuwała uwagę, a siatkarka wielokrotnie namawiana była do udziału w różnych sesjach zdjęciowych.

Zobacz również:

Laura Heyrman i Yacine Louati ostatnio błysnęli w meczach rzeszowskich drużyn
Siatkówka

Francuski siatkarz zamieszkał w Polsce z ukochaną. Niebywałe, do czego w końcu doszło

Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

    Fotografia również jest jedną z pasji, której oddaje się obecnie 288-krotna reprezentantka Polski. Efektami swoich starań często chwali się w mediach społecznościowych - w szczególności na Instagramie.

    Przez lata uważano ją za najpiękniejszą siatkarkę świata. Katarzyna Skowrońska przeszła metamorfozę

    Jakiś czas temu Skowrońska zdecydowała się na sporą metamorfozę - mocno skróciła włosy. A na tym nie koniec. W ubiegłym roku w programie "Pytanie na śniadanie" zdradziła, że zdecydowała się na operację powiek.

    - Przez lata nie widziałam swojego makijażu permanentnego, w końcu go widzę. Za chwilę będzie świeższe spojrzenie. Więc plusów, moim zdaniem, jest dużo więcej niż minusów [...] Moje oczy, wydaje mi się, że to jest czasami tematem tabu [...] Ja mówię, prawda się zawsze obroni i szczerość. Jestem prawdziwa i szczera. Też nie chciałam chodzić w czapce bądź w okularach przez kolejne dwa tygodnie. Potrzebuję spotykać się z rodziną, z przyjaciółmi, z ludźmi - podkreśliła w programie.

    Zobacz również:

    Olivia Różański
    Reprezentacja siatkarek

    Urodziła się we Francji, wybrała grę dla reprezentacji Polski. Tak nagrodził ją Lavarini

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki

      Internauci błyskawicznie wychwycili sporą zmianę w wyglądzie Skorwońskiej. Jak można było się domyślać, komentarze były podzielone. Była już siatkarka wytłumaczyła, skąd wynikała taka decyzja.

      Ja jestem bardzo zadowolona i na pewno nie musiałam tego robić wcześniej, bo ja zadziałałam już prewencyjnie i efekty myślę, że z każdym dniem będą coraz lepsze i tak jestem szczęśliwa, bo będę miała lepszą wizję i ładny efekt na twarzy jeszcze przez długi czas. Nie czekałam do 50., do 60. Mam już to teraz, mogę się tym cieszyć, świeżym wyglądem, zdrowym spojrzeniem jeszcze przez długi czas
      stwierdziła
      Kobieta o brązowych włosach ubrana w ciemną koszulę z uśmiechem na twarzy, na szyi zawieszony aparat fotograficzny, w tle jasne okna i rozmyty widok miasta.
      Tak obecnie wygląda Katarzyna SkowrońskaWojciech OlkusnikEast News

      Porównując z jej wyglądem z czasów gry w reprezentacji Polski, w opinii wielu kibiców Katarzyna Skowrońska obecnie jest wręcz nie do poznania. Efekty metamorfozy potęguje zdecydowanie inna fryzura, aniżeli przyzwyczaiła ona fanów.

      Wilfredo Leon: Potrafię grać lepiej, ale cieszę się, że odnieśliśmy trzecie zwycięstwo w LM. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Justyna Kowalczyk-Tekieli, Jerzy Owsiak
      Sportowe życie

      Justyna Kowalczyk nagle zmieniła zdanie ws. WOŚP. Zaskakujący ruch

      Anna Dymarczyk
      Anna Dymarczyk
      Siatkarka w koszulce z numerem 17 i logotypami sponsorów na jasnym tle hali sportowej, w sportowym stroju, trzymająca rękę przy głowie, w otoczeniu rozmazanego tła trybun.
      Katarzyna Skowrońska w 2016 rokuLukasz LaskowskiNewspix.pl
      Siatkarka w żółtym stroju z numerem 17 i napisem Rabita Baku stoi na boisku, wokół widownia na trybunach, w tle niewyraźne sylwetki kibiców.
      Katarzyna Skowrońska w barwach Rabita Baku w 2014 rokuKrzysztof CichomskiNewspix.pl

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja