Iga Świątek 4 kwietnia 2022 roku została liderką światowego rankingu kobiecego tenisa i od tamtej pory miano pierwszej rakiety świata straciła zaledwie na miesiąc. Było to po ubiegłorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju US Open, kiedy to światową "jedynką" została Aryna Sabalenka. Dominacja zawodniczki z Mińska nie trwała jednak długo. Po miesiącu nasza reprezentantka wróciła bowiem na fotel liderki, wygrywając przy okazji kończący sezon turniej WTA Finals w meksykańskim Cancun.

