Polska siatkarka spakowała walizki i wyjechała z kraju. Towarzyszy jej piłkarz Ekstraklasy
Maria Stenzel dwa lata temu ogłosiła światu, że jej serce jest zajęte, a skradł je piłkarz Widzewa Łódź, Mateusz Żyro. Teraz zakochani przygotowują się do ślubu, jednak zanim staną na ślubnym kobiercu, zdecydowali się na wspólny urlop. Siatkarka za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawniła, dokąd się wybrali.
Maria Stenzel to jedna z najpopularniejszych polskich siatkarek. 27-latka ma w swoim CV grę dla reprezentacji Polski i w przeszłości występowała w czołowych klubach w kraju, a na swoim koncie ma takie osiągnięcia jak m.in. mistrzostwo Polski, dwa Superpuchary Polski, Puchar Polski, triumf w Volley Masters Montreux i Lidze Narodów.
Na brak wrażeń Stenzel nie może także narzekać w życiu prywatnym. Reprezentantka Polski w maju 2024 roku opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z Mateuszem Żyro i tym samym dała do zrozumienia, że jej serce jest już zajęte. O tym, że siatkarka i gwiazdor Ekstraklasy mają się ku sobie pojawiły się pogłoski już wcześniej - podopieczna Stefano Lavariniego pojawiała się bowiem na meczach Widzewa Łódź i wspierała rówieśnika podczas ważnych spotkań.
Przygotowania do ślubu trwają, a tu taki wpis. Maria Stenzel i Mateusz Żyro na romantycznym urlopie we Włoszech
Od tamtej pory zakochani regularnie chwalą się wspólnymi fotkami w mediach społecznościowych, a wyjątkowe poruszenie wywołali w czerwcu 2025 roku, kiedy siatkarka z dumą zaprezentowała światu pierścionek zaręczynowy. Do oświadczyn doszło w stolicy Francji, a więc mieście znanym przez turystów jako "miasto miłości". "Tak. W Paryżu" - ogłosiła wówczas 27-latka.
Na początku stycznia siatkarka wyjawiła, że sakramentalne "tak" ona i piłkarz Widzewa Łódź powiedzą sobie jeszcze w 2026 roku. Przygotowania do wielkiego dnia trwają, jednak zakochani nie dają się przytłoczyć nadmiarem obowiązków związanych z planowaniem ślubu. Przyszła para młoda spakowała walizki i opuściła nasz kraj, aby nieco wypocząć. Maria pochwaliła się zdjęciami z wakacji za pośrednictwem mediów społecznościowych i przy okazji zdradziła, że ona i jej narzeczony zatrzymali się w Lake Como we Włoszech.
Na jednej z fotografii Stenzel i Żyro zapozowali wspólnie i zaprezentowali swoje "matching outfity". Zarówno siatkarka, jak i piłkarz postawili bowiem na czerń.
Pod wpisem 27-letniej zawodniczki od razu posypały się komentarze, a internauci nie szczędzili naszej reprezentantce komplementów. Do akcji wkroczył także przyszły mąż, który wpis ukochanej skomentował jednym słowem. "Piękna" - napisał w języku włoskim.