Maria Stenzel to jedna z najpopularniejszych polskich siatkarek. 27-latka ma w swoim CV grę dla reprezentacji Polski i w przeszłości występowała w czołowych klubach w kraju, a na swoim koncie ma takie osiągnięcia jak m.in. mistrzostwo Polski, dwa Superpuchary Polski, Puchar Polski, triumf w Volley Masters Montreux i Lidze Narodów.

Na brak wrażeń Stenzel nie może także narzekać w życiu prywatnym. Reprezentantka Polski w maju 2024 roku opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z Mateuszem Żyro i tym samym dała do zrozumienia, że jej serce jest już zajęte. O tym, że siatkarka i gwiazdor Ekstraklasy mają się ku sobie pojawiły się pogłoski już wcześniej - podopieczna Stefano Lavariniego pojawiała się bowiem na meczach Widzewa Łódź i wspierała rówieśnika podczas ważnych spotkań.

Przygotowania do ślubu trwają, a tu taki wpis. Maria Stenzel i Mateusz Żyro na romantycznym urlopie we Włoszech

Od tamtej pory zakochani regularnie chwalą się wspólnymi fotkami w mediach społecznościowych, a wyjątkowe poruszenie wywołali w czerwcu 2025 roku, kiedy siatkarka z dumą zaprezentowała światu pierścionek zaręczynowy. Do oświadczyn doszło w stolicy Francji, a więc mieście znanym przez turystów jako "miasto miłości". "Tak. W Paryżu" - ogłosiła wówczas 27-latka.

Na początku stycznia siatkarka wyjawiła, że sakramentalne "tak" ona i piłkarz Widzewa Łódź powiedzą sobie jeszcze w 2026 roku. Przygotowania do wielkiego dnia trwają, jednak zakochani nie dają się przytłoczyć nadmiarem obowiązków związanych z planowaniem ślubu. Przyszła para młoda spakowała walizki i opuściła nasz kraj, aby nieco wypocząć. Maria pochwaliła się zdjęciami z wakacji za pośrednictwem mediów społecznościowych i przy okazji zdradziła, że ona i jej narzeczony zatrzymali się w Lake Como we Włoszech.

Na jednej z fotografii Stenzel i Żyro zapozowali wspólnie i zaprezentowali swoje "matching outfity". Zarówno siatkarka, jak i piłkarz postawili bowiem na czerń.

Pod wpisem 27-letniej zawodniczki od razu posypały się komentarze, a internauci nie szczędzili naszej reprezentantce komplementów. Do akcji wkroczył także przyszły mąż, który wpis ukochanej skomentował jednym słowem. "Piękna" - napisał w języku włoskim.

