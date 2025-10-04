Polska siatkarka przeszła przez piekło. Fałszywy nekrolog to nie wszystko. "Bałam się"

Małgorzata Glinka-Mogentale to bez wątpienia jedna z najwybitniejszych polskich siatkarek w historii. Dwukrotna mistrzyni Europy, wieloletnia reprezentantka kraju, gwiazda klubów we Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Jej dynamika, siła ataku i charyzma sprawiały, że obrona rywalek często była bezradna. W 2003 roku poprowadziła "Złotka" do sensacyjnego triumfu w mistrzostwach Europy, a dwa lata później powtórzyła ten sukces. Kibice podziwiali ją nie tylko za umiejętności, ale też za pogodę ducha i naturalny uśmiech, który zawsze towarzyszył jej po meczach.

I właśnie ten uśmiech stał się początkiem koszmaru. Po finale w Ankarze, gdy Polki cieszyły się ze złota, Glinka zgodziła się dać autograf sympatycznemu kibicowi. Rozmowa trwała chwilę - padło pytanie o męża, o miejsce zamieszkania. Nic niezwykłego. Ale dla mężczyzny ta krótka wymiana zdań okazała się punktem wyjścia do obsesji, która wkrótce miała wywrócić życie siatkarki do góry nogami. O piekle, jakie przeszła, Glinka-Mogentale opowiedziała światu dopiero po latach.

Małgorzata Glinka-Mogentale była nękana przez stalkera. "Odparł, że kiedyś i tak będziemy razem, bo Allah tak chce"

Na początku pojawiły się telefony, sms-y, e-maile. Natarczywe próby kontaktu przerodziły się w coraz bardziej niepokojące sygnały. Do Glinki trafiła przesyłka: płyta CD i pendrive. Na nagraniach - zmontowane zbliżenia na jej twarz wycięte z transmisji meczów, podłożone pod ciężką, depresyjną muzykę. Atmosfera grozy była nie do zniesienia. "Pomyślałam, że to zły sen, z którego muszę się natychmiast obudzić" - opowiadała w książce "Małgorzata Glinka. Wszystkie odcienie złota".

Z czasem stalker zaczął wysyłać prezenty. Najbardziej zapamiętała ogromny tort z napisem "Mój słodki Kanarek" oraz kwiaty z dziesiątkami małych figurek ptaków. Mężczyzna wymyślił własną narrację - w jego wyobraźni Glinka była jego partnerką, która powinna dla niego zostawić męża.

"Byłam przerażona. To nie były gesty sympatycznego fana. To było przeświadczenie, że istnieje między nami jakaś więź, której ja nigdy nie stworzyłam. (...) "Twierdził, że najlepiej o mnie zadba, że tylko z nim poczuję, co to znaczy być szczęśliwą. Gdy powiedziałam, że zwariował i ma się wynosić, ze spokojem odparł, że i tak wie, że kiedyś będziemy razem, bo Allah tak chce" - wyznała.

Kulminacja nastąpiła, gdy siatkarka grała w Hiszpanii. W sieci pojawił się wówczas... fałszywy nekrolog jej męża, Roberto Mogentale. Podano datę i miejsce pogrzebu, a pod spodem znajdował się podpis: "Szczere kondolencje dla słodkiego Kanarka". Telefon dzwonił bez przerwy - znajomi i rodzina pytali, czy to prawda. "Bałam się już nie tylko o siebie, ale i o najbliższych. On chciał, żebym poczuła, że ma kontrolę nad moim życiem" - przyznała siatkarka.

Dopiero wtedy wkroczyło prawo. W Turcji stalker otrzymał zakaz opuszczania kraju i nakaz zaprzestania działań. Choć reakcja była spóźniona, potwierdziła, że obsesja mężczyzny stanowiła realne zagrożenie.

Paradoks polegał na tym, że Glinka osiągała wtedy sportowe szczyty. Zdobywała kolejne trofea, błyszczała w reprezentacji i w klubach. Na parkiecie była symbolem siły i odwagi, poza nim - zmagała się z lękiem, czy stalker znów się pojawi. "Zamiast myśleć o grze, zastanawiałam się, czy on nie zrobi czegoś gorszego" - wyjawiła.

