Media w ostatnim czasie rozpisywały się o życiu prywatnym byłego reprezentanta Polski, Zbigniewa Bartmana . Siatkarz przez pięć lat grał w kadrze "Biało-Czerwonych". Teraz wspiera w rozwoju kariery swoją ukochaną, Zuzannę Górecką , która reprezentuje na co dzień barwy ŁKS Commercecon Łódź .

Szczere wyznane Zuzanny Góreckiej. Trafiła na hejterskie komentarze w sieci

"Nie wstydziłam się samego związku, ale trudną kwestią było dla mnie to, by uczynić go publicznym. Miłość zawsze była dla mnie ukrytym uczuciem w domowym zaciszu. Później jednak uznałam, że nie powinnam wstydzić się dobrych rzeczy, kiedy inni ludzie nie wstydzą się tych złych"- przyznała Górecka.