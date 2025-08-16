Polska siatkarka poślubiła swoją partnerkę. Wesele relacjonowały znane koleżanki

Anna Kaczmar grała z reprezentacją podczas Letniej Uniwersjady w 2009 roku - wówczas wraz z koleżankami zdobyła brązowy medal. Największe sukcesy siatkarskie święciła w klubach, a w szczególności w Bank BPS Muszynianka Fakro Muszyna (zdobycie Pucharu CEV) i Atomem Trefl Sopot (drugie miejsce w walce o Puchar CEV).

Anna Kaczmar wzięła ślub

Kaczmar zakończyła zawodniczą karierę w 2022 roku - ostatnim klubem polskiej rozgrywającej był Volleyball Wrocław. Później sportsmenka poszukała dla siebie innego, niezwiązanego ze sportem zajęcia i została doradczynią ubezpieczeniową.

Jak się okazało, od dłuższego czasu była w związku z kobietą. Jej wybranka, Anna Turowska, na co dzień jest przedsiębiorczynią i zajmuje się coachingiem mentalnym. Panie w Polsce nie mogłyby wziąć oficjalnego ślubu, przednio bawiły się jednak na swojej ceremonii.

Anna Kaczmar bawiła się na weselu ze znanymi koleżankami

Na ślubie i zabawie po pojawiły się m.in. dwie znane siatkarskie gwiazdy, czyli Joanna Wołosz i Katarzyna Skowrońska. Obie podzieliły się radością zakochanej pary w swoich mediach społecznościowych.

"Dziś celebrujemy miłość" - pisała na zamieszczonym przez siebie zdjęciu Joanna Wołosz. "Miłość jest odpowiedzią… Bądźcie bezkompromisowo szczęśliwe" - wtórowała jej Katarzyna Skowrońska. Przy okazji obie panie zamieściły piękne zdjęcia z uroczystości.

