Psycholog i terapeutka uzależnień Ewa Woydyłło gościła u Lecha Sidora w podcaście Trzeci Serwis, gdzie w zdecydowanych słowach wypowiedziała się na temat tego, co - jej zdaniem - dzieje się teraz z Igą Świątek.

"Przypuszczam, że ona się wypaliła, że tenis wystarczył jej na kilka lat takiego rzeczywistego spektakularnego wspinania się. (...) Rozbłysła jak gwiazda, a teraz już nie jest gwiazdą. Jest spadającym meteorem, ciągle spada i to jest okropna rola" - oświadczyła, nawiązując do słabszych wyników Polki w tym sezonie.

Iga już nie lubi grać w tenisa

Psycholog przyznała, że obecnie, gdy tylko widzi, że Świątek wchodzi na kort, to po prostu wychodzi z domu, wsiada na rower i nie ogląda meczu. Od razu wyjaśniła, dlaczego.

"Dlatego, że to dla mnie po prostu żenada. (...) Nawet nie lubię, bo już wiadomo, że następne [mecze] położy" - stwierdziła, sygnalizując, że mimo to darzy Igę sympatią. W przeciwieństwie do innych tenisistek. Padło jedno konkretne nazwisko.

Ewa Woydyłło o Arynie Sabalence: "Ruska baba, pupilka Łukaszenki"

"Kogo nie cierpisz?" - zapytał Ewę Woydyłło Lech Sidor. "Sabalenki" - odpowiedziała bez ani chwili zawahania. Od razu przedstawiła argumenty.

"Zachowuje się wulgarnie, potwornie. Dmucha sobie tę gębę, wypindrza się. To w ogóle nie jest sport" - w zdecydowanych słowach oceniła liderkę rankingi WTA.

Na tym jednak nie poprzestała. "Białorusinka, ruska baba. (...) Jest takim ordynusem, a poza tym robi wojnę w Ukrainie. Nie mogę tego znieść. Pupilka Łukaszenki. Jak mi się to wszystko razem poukłada to naprawdę... Fuj, fuj, okropna" - powiedziała.

Sidor stanął nieco w kontrze, mówiąc, że gdy Sabalenka jest skoncentrowana wyłącznie na tenisie, to "całkiem nieźle się ją ogląda".

Woydyłło zupełnie się z tym nie zgodziła. "Nie, nie. Nie lubię mężczyzn grających w damskiego tenisa z kobietami. A ona jest po prostu facetem" - wypaliła.

Można było odnieść wrażenie, że Lech Sidor stara się załagodzić ten przekaz. Przyznał, że Aryna jest "dosyć mocna fizycznie".

Ale fizyczność w kobiecym tenisie poszła tak do przodu

Doktor psychologii wydawała się jednak niezbyt przekonana. Podsumowała, że gdy wygrywają inne zawodniczki, to robią to z wdziękiem, a Białorusince ma tego brakować.





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