Polska pięściarka zaręczyła się... sama ze sobą. Wyjaśniła, dlaczego

Laura Grzyb występowała przez lata w kategorii superkoguciej, czyli do 55 kilogramów. Ma w niej sporo osiągnięć - w walkach zawodowych jak dotąd nie przegrała. Widać jednak, że pięściarka szuka dla siebie miejsca w sportowej rzeczywistości i ciekawość zaprowadziła ją do pierwszej wygranej w formule MMA.

Wielu fanów Laury Grzyb było zaskoczonych, gdy zobaczyło, że zawodniczka pokazała się w mediach społecznościowych z pierścionkiem zaręczynowym na palcu. Ci, którzy śledzili jej profil, nie widzieli oznak wskazujących na to, że mogłoby dojść do takiego wydarzenia z jej udziałem. Szybko jednak okazało się, że sprawa jest jeszcze bardziej niecodzienna.

" I said YES! Nadejszła pora. Na 30. urodziny miałam być narzeczoną - taki był plan. Mój " - zaczęła Laura Grzyb. Całą sprawę postanowiła potraktować z uśmiechem i dystansem. Jak się okazało, narzeczoną będzie, ale sama dla siebie.

"Wybrałam sama, kupiłam sama, zapłaciłam sama. Ale jak mówiłam rodzinie, że po trzydziestce już będzie na palcu to nie kłamałam" - kontynuowała Grzyb. Pięściarka postanowiła napomknąć o historii, która miała niedawno miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie kobieta postanowiła poślubić sama siebie - 42-letnia Sarah Wilkinson oszczędzała wiele lat na to, by zorganizować taką ceremonię.