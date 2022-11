Kaja Ziomek podzieliła się wspaniałą nowiną. Wkrótce zostanie mamą

Ziomek o ciąży poinformowała na Instagramie. "Dzieje się najpiękniejsza rzecz świata, zostaniemy rodzicami! Brzmi to dla mnie wciąż kosmicznie, nierealnie, ale tego chcieliśmy najbardziej na świecie. Oczywiście w tym sezonie nie wystartuję już na łyżwach, ale wrócę na lód, jak tylko będę mogła. Tam też mam jeszcze trochę do zrobienia przecież. Jak zawsze mówię, żebyście trzymali kciuki przed ważnymi zawodami, to to są najważniejsze 'zawody' w moim życiu" - napisała.