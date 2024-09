"Olga, odkryła swoją pasję do gotowania podczas podróży. Inspiracją dla niej była rodzina, zwłaszcza rodzice i babcia. Specjalizuje się w śniadaniach, makaronach oraz burgerach. Gotowanie dla niej to jak dla niektórych medytacja. Największym osiągnięciem Olgi jest udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, gdzie weszła do finału. Dodatkowo jest wicemistrzynią świata i dwukrotną brązową medalistką mistrzostw Europy. Obecnie, zawiesiła karierę sportową z powodu kontuzji. Pragnie poświęcić się pracy z młodzieżą. Program stanowi dla niej nowe wyzwanie i możliwość realizacji pasji kulinarnej" - można było przeczytać na oficjalnej stronie programu o zawodniczce.

Olga Michałkiewicz wyjawiła przykrą prawdę. To dlatego nie było jej w Paryżu

Stwierdziła, że wcześniej o nią nie dbała, co się na niej mocno zemściło. W związku z tym spróbowała swoich sił w gotowaniu. Nie było jej łatwo - już pierwsze zadanie okazało się dla niej dużym problemem. Wybrała kuchnię polską i musiała przyrządzić przepiórkę. Zdecydowała się na wykorzystanie piersi z tego ptaka, dodała też por, młode ziemniaki i sos grzybowy. Danie nie przypadło do gustu jurorom na tyle, by pozwolili jej od razu na przejście do następnego etapu. Wioślarka musiała spróbować swoich sił w dogrywce.