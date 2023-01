Polska modelka robi furorę za granicą. Jest partnerką byłego futbolisty

Kliff Kingsbury swoje pierwsze kroki z profesjonalnej karierze stawiał jako zawodnik New England Patriots. W następnych latach brylował na stadionach, występując w barwach takich drużyn jak New York Jets, Cologne Centurions i Winnipeg Blue Bombers. Miłość do tej dyscypliny sportowej sprawiła, że po zakończeniu kariery, Amerykanin postanowił kontynuować przygodę z futbolem amerykańskim jako trener.