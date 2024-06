W niedzielę 9 czerwca wszyscy obywatele naszego kraju po raz kolejny ruszyli do urn wyborczych, aby wybrać swoich kandydatów do Parlamentu Europejskiego . I tym razem podczas wyborów nie zabrakło sportowych akcentów. Pod szyldem Koalicji Obywatelskiej przystąpił m.in. Tomasz Frankowski , emerytowany już piłkarz, który występował niegdyś jako napastnik takich klubów jak Jagiellonia Białystok , Wisła Kraków i Wolverhampton Wanderers. Były reprezentant naszego kraju w 2019 roku dostał się do Europarlamentu, a teraz starał się o reelekcje. Niestety, bez sukcesu.

Do jednej bramki / POLSAT GO

Do jednej bramki (odc. 135) „Turcja na Euro będzie grała tak jak w domu”. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Udany start Jagny Marczułajtis-Walczak w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Po udanym starcie w wyborach do Europarlamentu polska olimpijka zabrała głos w mediach społecznościowych i podzieliła się swoimi przemyśleniami. "Dziękuję Wam za każdy oddany głos! Wygraliśmy wspólnie mandat Posła do Parlamentu Europejskiego! To dla mnie zaszczyt i zobowiązanie! Nie zawiodę Was! Cieszę się bardzo! Dziękuję za wszystkie spływające gratulacje!!!" - przekazała wszystkim wyborcom.