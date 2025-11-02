Sofia Ennaoui to jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek, specjalizująca się w biegach średniodystansowych, głównie na 1500 metrów. Ma na swoim koncie liczne sukcesy na arenie międzynarodowej - zarówno w kategoriach juniorskich, jak i seniorskich. Do jej największych osiągnięć należy srebrny medal mistrzostw Europy z 2018 roku w Berlinie oraz brązowy z czempionatu Starego Kontynentu w 2016 roku w Amsterdamie. Jest także wielokrotną mistrzynią Polski i rekordzistką kraju na kilku dystansach halowych.

Ennaoui wielokrotnie reprezentowała Polskę podczas mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, regularnie plasując się w ścisłej czołówce. Do tej pory jednak nie udało jej się zdobyć krążka na żadnej z tych imprez.

Sofia Ennaoui o zakończeniu kariery. Podała konkretną datę

Jak się teraz okazuje, Sofia Ennaoui będzie miała ostatnią szansę na zdobycie medalu olimpijskiego podczas nadchodzących XXXIV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Podczas wizyty w studiu "Dzień Dobry TVN" sportsmenka ujawniła, że po imprezie czterolecia w Stanach Zjednoczonych planuje ona zakończyć karierę.

"Mamy trzy lata do igrzysk. Przede mną to długoterminowy cel. To oficjalne marzenie i wtedy chciałabym zakończyć karierę. (...) Mam nadzieję, że ominą mnie kontuzje, bo ostatnio tego szczęścia zabrakło" - wyznała.

Przypomnijmy, że XXXIV Letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles odbędą się w dniach 14-30 lipca, a podczas tej imprezy sportowcy walczyć będą o medale w 351 konkurencjach. Do programu olimpijskiego dodano bowiem nowe dyscypliny: baseball/softball, krykiet, futbol flagowy, lacrosse, squash i wioślarstwo morskie. Oznacza to, że rywalizacja toczyć będzie się o aż 22 komplety medali więcej niż w Paryżu.

