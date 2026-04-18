Polska mistrzyni nie do poznania. Postanowiła to zmienić po latach
Iga Baumgart-Witan to do dziś jedna z najbardziej znanych polskich biegaczek. Złota i srebrna medalistka igrzysk w Tokio poinformowała po igrzyskach w Paryżu, że te były jej ostatnimi. Teraz zawodniczka spełnia się w zawodach w kategorii Masters. Ostatnio postanowiła dokonać sporej zmiany w swoim wyglądzie. Przez całą karierę nosiła długie włosy i przed biegami spinała je w kucyk. Doszło do metamorfozy.
Baumgart-Witan wciąż biega, choć już nie uczestniczy w zawodach najwyższej rangi. Zamiast tego bierze udział w różnych inicjatywach biegowych i próbuje swoich sił w kategorii Masters, w której osiągała już pierwsze sukcesy. Widać, że to podejście bardzo jej służy.
Iga Baumgart-Witan znalazła swój kierunek
Po igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które w większości nie poszły po myśli polskich lekkoatletów, Iga Baumgart-Witan poinformowała, że nie będzie brała już udziału w następnej imprezie tej rangi. Do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku wciąż przygotowują się inne wielkie gwiazdy polskiego sprintu, w tym Natalia Bukowiecka mająca nadzieję na poprawę swojego wyniku z Francji.
Baumgart-Witan za to szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości. Stwierdziła, że nie zamierza rezygnować z biegów. Zamiast tego znalazła w nich nową niszę - zaczęła startować w kategorii dla doświadczonych zawodników na sportowych emeryturach, czyli Masters, a także postanowiła zaangażować się w wiele biegowych inicjatyw.
Iga Baumgart-Witan przeszła metamorfozę
Gwiazda ostatnio stała się jednak osobą nie do rozpoznania! Wszystko przez zmianę na swojej głowie. Przez lata kibice mogli pamiętać, jak biegaczka wiązała długie blond włosy w kucyk i w takiej wersji startowała, by osiągać jak najlepsze wyniki. Teraz zdecydowała się na eksperyment.
Włosy przeszły cięcie i teraz sięgają do brody byłej zawodniczki. Widać też o wiele bardziej naturalny, ciemny kolor włosów mistrzyni. Zdaje się, że nowy wygląd może zostać z nią na dłużej, bo wygląda i czuje się w nim bardzo dobrze, co widać na publikowanych w sieci zdjęciach.