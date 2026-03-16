Polska medalistka olimpijska została mamą. Zdradziła płeć i imię

Renata Knapik-Miazga to postać doskonale znana fanom polskiej szermierki. Szpadzistka ma na swoim koncie wiele znaczących sukcesów, które ugruntowały jej pozycję w krajowej i międzynarodowej rywalizacji. Pięciokrotnie sięgała po indywidualne mistrzostwo Polski - w 2012, 2013, 2020, 2022 i 2023 roku. Równie imponująco prezentują się jej osiągnięcia w rywalizacji drużynowej. W latach 2020, 2021 i 2022 zdobywała tytuł mistrzyni Polski wraz ze swoją drużyną, potwierdzając, że należy do najbardziej utytułowanych polskich szpadzistek ostatnich lat.

W 2024 roku sportsmenka spełniła jedno z największych marzeń w swojej karierze. Podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu sięgnęła po upragniony medal, zapisując się w historii polskiej szermierki i potwierdzając swoją klasę na najważniejszej sportowej scenie świata. Był to moment zwieńczenia wielu lat ciężkiej pracy, wyrzeczeń i konsekwentnego dążenia do celu.

Renata Knapik-Miazga powitała na świecie pierwszego potomka. Wyjawiła jego imię

Teraz gwiazda polskiej szermierki spełniła kolejne wielkie marzenie - tym razem w życiu prywatnym. Renata Knapik-Miazga została mamą. Przez ostatnie dziewięć miesięcy przygotowywała się do nowej roli, która - jak sama przyznaje - przyniosła jej ogromne emocje i radość.

Radosną nowiną podzieliła się z kibicami w mediach społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie poinformowała, że na świecie pojawił się jej syn Nikodem. Chłopiec jest pierwszym dzieckiem szpadzistki i jej męża, Damiana Miazgi, którzy z niecierpliwością czekali na ten wyjątkowy moment.

"Nikodem jest już z nami w domu. Witamy Cię na świecie, synku! Jesteśmy ogromnie wdzięczni za ten mały wielki cud" - napisała sportsmenka. Do wpisu dołączyła również zdjęcie nowo narodzonego syna.

Rozwiń

Dla Renaty Knapik-Miazgi to zupełnie nowy rozdział w życiu - pełen emocji, wyzwań i radości, które tym razem nie mają nic wspólnego ze sportową planszą, ale z najważniejszą rolą, jaką jest macierzyństwo.

Renata Knapik-Mizga i Coraline Vitalis AFP

Alicja Klasik, Aleksandra Jarecka, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto AFP

Polskie szpadzistki po zdobyciu brązowego medalu FABRICE COFFRINI / AFP AFP

