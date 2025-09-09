Polska medalistka olimpijska zapytana o dzieci. Wypaliła prosto z mostu

Iga Baumgart-Witan to jedna z najbardziej wyrazistych polskich biegaczek. W Tokio zdobyła dwa medale - złoty i srebrny - razem ze sztafetami mieszaną i kobiecą. Dziś myśli powoli o tym, by kończyć swoją przygodę z biegami, ale póki co wciąż trenuje i szykuje się na kolejne zawody.

Iga Baumgart-Witan zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi

Zawodniczka bardzo lubi kontakt z kibicami i często organizuje na swoim profilu sesje pytań i odpowiedzi. Tym razem padły pytania o treningi, o to, dlaczego wybrała akurat dystans 400 metrów (jak twierdziła - on wybrał ją), a także... o dzieci.

Podcast Olimpijski. Iga Baumgart-Witan o sporcie i życiu poza nim Aleksandra Szutenberg INTERIA.PL

Wydawałoby się, że sportowczyń o takie kwestie pytać już nie wypada, ale widać, że ta wiedza jeszcze nie jest powszechna. Baumgart-Witan postanowiła odpowiedzieć na pytanie ciekawskiej fanki i zrobiła to w charakterystyczny dla siebie sposób - z uśmiechem.

Iga Baumgart-Witan dostała pytanie o dzieci. Tak odpowiedziała

"Iga, myślisz już o dziecku? A gdyby były bliźniaki jak np. u biathlonistki Weroniki Nowakowskiej?" - można było przeczytać zadane pytanie. Sprinterka postanowiła postawić sprawę i granicę jasno. Zrobiła to jednak w swoim stylu.

"Nie no, to wtedy nie wiem! Co zrobić z bliźniakami? Oddać jedno?" - pytała ironicznie zaskoczona biegaczka. Póki co przed nią jeszcze sporo sportowych wyzwań i szukanie pomysłu na siebie po zakończeniu kariery - póki co wydaje się, że ciekawą opcją są dla niej organizowane przez nią obozy biegowe. Może to będzie strzał w dziesiątkę?

Iga Baumgart-Witan odpowiedziała na pytanie o dzieci Instagram/iga.co.smiga ESP/Instagram

Iga Baumgart-Witan Aliaksandr Valodzin East News

Iga Baumgart-Witan PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News