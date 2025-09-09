Polska medalistka olimpijska zapytana o dzieci. Wypaliła prosto z mostu
Iga Baumgart-Witan powoli myśli już o zakończeniu kariery, ale póki co wciąż biega i stara się brać udział w kolejnych zawodach. Jak sama wielokrotnie przyznawała, treningi dla biegaczek na 400 metrów potrafią być okrutnie wyczerpujące i sport pochłania większą część czasu. Sportsmenka stara się jednak zachować pogodę ducha. Ostatnio dostała od jednej z fanek pytanie o dzieci. Jej reakcja mogła wiele osób zbić z pantałyku.
Iga Baumgart-Witan to jedna z najbardziej wyrazistych polskich biegaczek. W Tokio zdobyła dwa medale - złoty i srebrny - razem ze sztafetami mieszaną i kobiecą. Dziś myśli powoli o tym, by kończyć swoją przygodę z biegami, ale póki co wciąż trenuje i szykuje się na kolejne zawody.
Zmiana trenera odmieniła Polkę. Czeka na pobicie kolejnego rekordu. Ma tego samego sponsora, co Iga Świątek
Iga Baumgart-Witan zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi
Zawodniczka bardzo lubi kontakt z kibicami i często organizuje na swoim profilu sesje pytań i odpowiedzi. Tym razem padły pytania o treningi, o to, dlaczego wybrała akurat dystans 400 metrów (jak twierdziła - on wybrał ją), a także... o dzieci.
Wydawałoby się, że sportowczyń o takie kwestie pytać już nie wypada, ale widać, że ta wiedza jeszcze nie jest powszechna. Baumgart-Witan postanowiła odpowiedzieć na pytanie ciekawskiej fanki i zrobiła to w charakterystyczny dla siebie sposób - z uśmiechem.
Iga Baumgart-Witan dostała pytanie o dzieci. Tak odpowiedziała
"Iga, myślisz już o dziecku? A gdyby były bliźniaki jak np. u biathlonistki Weroniki Nowakowskiej?" - można było przeczytać zadane pytanie. Sprinterka postanowiła postawić sprawę i granicę jasno. Zrobiła to jednak w swoim stylu.
"Nie no, to wtedy nie wiem! Co zrobić z bliźniakami? Oddać jedno?" - pytała ironicznie zaskoczona biegaczka. Póki co przed nią jeszcze sporo sportowych wyzwań i szukanie pomysłu na siebie po zakończeniu kariery - póki co wydaje się, że ciekawą opcją są dla niej organizowane przez nią obozy biegowe. Może to będzie strzał w dziesiątkę?