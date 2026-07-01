Polska medalistka mistrzostw świata ogłosiła radosną nowinę. Lawina komentarzy

Aleksandra Król-Walas aktywnie działa w mediach społecznościowych i choć przeważnie dzieli się tam nowinkami z życia zawodowego, tym razem zrobiła wyjątek i postanowiła przekazać całemu światu radosną nowinę.

Polska snowboardzistka na swoim profilu na Instagramie opublikowała nagranie, na którym zaprezentowała ciążowy brzuszek i ogłosiła, że wkrótce powita na świecie kolejną pociechę. "Nasza rodzinka już niedługo się powiększy" - napisała. W jednym z hashtagów poinformowała także, że tym razem do rodziny dołączy mały chłopiec.

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Pod wpisem polskiej sportsmenki od razu posypały się gratulacje. Z życzeniami pospieszyli m.in. influencerka Weronika Sowa, dziennikarz Maciej Dowbor oraz rywalki - Ramona Hofmeister i Zuzana Maderova.

Aleksandra Król-Walas na brak sukcesów nie może narzekać

Aleksandra Król-Walas od kilku już lat układa sobie życie u boku Jana Walasa. Zakochani na ślubnym kobiercu stanęli w czerwcu 2023 roku w Bukowinie Tatrzańskiej. Kilka miesięcy później snowboardzistka poinformowała o tymczasowym zawieszeniu kariery z powodu ciąży. W styczniu 2024 roku na świat przyszła jej córka Hanna.

Na brak sukcesów 35-latka narzekać nie może także w życiu zawodowym. Pochodząca z Zakopanego zawodniczka na swoim koncie ma dwa brązowe medale mistrzostw świata zdobyte w gigancie równoległym w 2023 i 2025 roku, a także cztery występy na zimowych igrzyskach olimpijskim. W Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Polka była bliska medalu - ostatecznie w swojej konkurencji zajęła siódmą pozycję. Po złoto sięgnęła Czeszka Zuzana Maderova, srebro zdobyła Austriaczka Sabine Payer, a brąz wywalczyła Włoszka Lucia Dalmasso.

Aleksandra Król-Walas Action Press/Shutterstock East News

Aleksandra Król-Walas KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Aleksandra Król-Walas MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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