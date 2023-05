Polska gwiazda zachwyca w ciąży. "Piękna mamuśka"

Zmysłowa sesja Polki. Gwiazda zachwyca w ciąży

" Wchodząc w 6 miesiąc ciąży zaczynam akceptować zmiany , które zachodzą w moim ciele. Przez wiele lat umięśnione, szczupłe ciało przekraczające wiele barier, a teraz galaretowate mięśnie z wystającym brzuszkiem uniemożliwiającym dopięcie się w spodniach. Z biegiem czasu zaczynam jednak doceniać to, że pod sercem tworzy się nowe życie i to ciało, które dopiero teraz wznosi się na swoje wyżyny.

Kolejna wizyta z USG pokazuje tego małego człowieczka i jest to uczucie nie do opisania. Po badaniach połówkowych poznaliśmy już płeć. Obstawiacie dziewczynkę czy chłopca? " - napisała pod zdjęciem Hołub-Kowalik.

Fani co prawda nie mogli zdecydować się co do płci dziecka, ale byli zgodni co do tego, że biegaczka wygląda znakomicie. "Piękna mamuśka" - tak skomentowała jej zdjęcie dwukrotna medalistka olimpijska Agnieszka Kobus-Zawojska. I pod jej opinią podpisuje się większość tych, którzy zobaczyli zdjęcie Hołub-Kowalik.