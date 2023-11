Polska gwiazda niedawno urodziła, a teraz ogłasza. "Życie potrafi zaskoczyć"

Małgorzaty Hołub-Kowalik zna smak złotego medalu igrzysk olimpijskich. "Biało-Czerwona" wywalczyła krążek z najcenniejszego kruszcu w sztafecie mieszanej 4 x 400 metrów. Do swojej bogatej kolekcji nie dorzuciła medalu z mistrzostw świata rozgrywanych w Budapeszcie. Zawodniczka miała ważny powód , żeby zrezygnować z przygotowań do imprezy. W kwietniu za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła z radością kibicom, że spodziewa się dziecka.

"W tym roku przygotowania do sezonu letniego będą inne niż dotychczas. Szykuję się do najważniejszej roli w swoim życiu. Od wielu lat powtarzałam, że dla mnie najważniejsza jest rodzina, a posiadanie dziecka zawsze było jednym z moich marzeń. W końcu przezwisko Mamasita nie wzięło się z niczego. Muszę przyznać, że obawy przed tym, co będzie, są ogromne, ale staram się cieszyć każdą chwilą tego stanu. Już niedługo nasze życie stanie na głowie i mam nadzieję, że będziemy mogli liczyć na wasze wsparcie w tym wyjątkowym dla nas momencie"- przekazała na Instagramie.