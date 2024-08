"Lil Masti" urządziła huczne przyjęcie z okazji urodzin córki. Internauci oburzeni, jedno zwróciło ich uwagę

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Nie byli oni zadowoleni z tego, jak wyglądało urodzinowe przyjęcie córeczki "Lil Masti". Wielu z nich zwróciło między innymi uwagę na to, że na imprezie pojawił się alkohol. Ich zdaniem było to kompletnie nie na miejscu. "Roczek jest, więc koniecznie specjalne miejsce na alkohol musi być...", "Ja również uważam, że urodziny dziecka to nie miejsce na alkohol. Od małego dostaje wzorce, że impreza bez alkoholu to nie impreza" - krytykowali. Inni natomiast zwrócili uwagę na przepych panujący na przyjęciu. "To ja mam prawie 16 lat a nigdy nie miałam tak ładnej imprezy urodzinowej", "Tam chyba z 50 tysięcy jest, na 18 urodziny to chyba będzie miała już wille z basenem i jacht" - komentowali uszczypliwie.