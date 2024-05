Polska biegaczka na językach światowych mediów. Nieprawdopodobny sukces

Międzynarodowy bieg charytatywny Wings For Life z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W ubiegłym roku w wydarzeniu udział wzięło łącznie 206728 osób, najdalej wśród pań pobiegła Polka Katarzyna Szkoda , która pokonała 55,07 km . Jeśli chodzi o panów, zwyciężył Jo Fukuda z Tokio, który przebiegł równo 69,01 km. Także w przypadku tegorocznej edycji biegu nie zabrakło polskich akcentów. Wśród pań bowiem po raz kolejny najlepsza okazała się zawodniczka z naszego kraju - Dominika Stelmach.

Dominika Stelmach triumfatorką biegu Wings For Life wśród pań

Dominika Stelmach to postać doskonale znana fanom polskiej lekkoatletyki. 42-latka jest biegaczką długodystansową, a na swoim koncie ma m.in. tytuł mistrzyni kraju w maratonie wywalczony w 2017 roku. Polska sportsmenka od kilku już lat regularnie startuje w biegu Wings For Life . W 2015 roku była ona najlepszą z Polek, rok później wystartowała ona w Australii i również pokonała pozostałe zawodniczki startujące w tym kraju. W 2017 roku w Chile została ona najlepszą biegaczką na świecie. Pokonała ona wówczas 68,21 km, a jej wynik wciąż pozostaje rekordem świata wśród pań. W 2018 roku Stelmach była najlepszą biegaczką startującą w Pretorii z Południowej Afryce, rok później zwyciężyła w Rio de Janeiro z drugim wynikiem na świecie.

W tym roku Dominika Stelmach po raz kolejny w karierze wzięła udział w biegu Wings For Life World Run. O godzinie 16.33 startująca w Poznaniu biegaczka miała za sobą już 53 km. Wówczas została ona jedyną kobietą na całym świecie, która wciąż pozostała na trasie. Wkrótce potem dogonił ją samochód prowadzony przez Adama Małysza . Polka ostatecznie przebiegła 55 km i zwyciężyła w całym biegu , jeśli chodzi o bieg pań.

Dominika Stelmach na gorąco podzieliła się swoimi odczuciami z dziennikarką TVN. Opowiedziała o tym, jak wyglądały ostatnie kilometry jej biegu. "Ja już wiedziałam, że mam ten globalny tytuł. Szczerze mówiąc, myślałam, żeby zwolnić i pięknie wyglądać na tym finiszu, ale wszyscy krzyczeli: Biegnij jeszcze, jeszcze przyspiesz. No i przyspieszyłam i to był najgorszy kilometr. (...) Wszystko poszło pod linijkę, pomimo, że warunki dziś nam nie sprzyjały. Było bardzo duszno, zwłaszcza na początku, no i prawie cały czas pod wiatr" - stwierdziła.