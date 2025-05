Polska aktorka osiągnęła niebywały sukces w Pucharze Świata. Padł rekord

Agata Załęcka to jedna z najpopularniejszych kobiet w polskim show-biznesie. W przeszłości była ona aktorką m.in. Teatru Buffo i Teatru Muzycznego "Roma", jednak fani polskiego kina znają ją przede wszystkim z angaży w takich produkcjach jak seriale "Krew z krwi", "Klan", czy "Dzielnica Strachu", w którym wcieliła się ona w postać komisarz Agaty Rychlik.

Mało kto zdaje sobie jednak sprawę z tego, że Agata Załęcka sukcesy odnosi nie tylko w branży filmowej. Jeszcze w dzieciństwie celebrytka odkryła w sobie miłość do... sportów wodnych. swoją przygodę z nurkowaniem rozpoczęła od scuba divingu, czyli nurkowania ze sprzętem. Jednak to freediving - nurkowanie bez akwalungu, wyłącznie na wstrzymanym oddechu - stał się jej prawdziwą pasją. Reklama

"Od dziecka marzyłam, żeby być syreną. Najpierw nauczyłam się nurkować, a potem pływać. Zaczęłam od scuba divingu, ale zawsze marzyłam o freedivingu. Przypadkiem zostałam zaproszona na nurkowanie sprzętowe i zobaczyłam freediverów" - mówiła w jednym z wywiadów w programie "Dzień dobry TVN" w 2021 roku.

Agata Załęcka zachwyciła w zawodach Pucharu Świata. Jest kolejny rekord Polski

W 2022 roku Agata Załęcka dołączyła do reprezentacji Polski we freedivingu i od tamtego czasu wielokrotnie sięgała po trofea zawodach rozgrywanych zarówno w kraju, jak i za granicą. W maju aktorka udała się na malowniczą wyspę Camotes na Filipinach, gdzie odbyły się zawody Pucharu Świata CMAS. Już pierwszego dnia małżonka dyrektora TVP Sport Jakuba Kwiatkowskiego dała wiele powodów do radości rodakom. W konkurencji CWTB (nurkowanie w dwóch płetwach) osiągnęła ona głębokość minus 83 metrów na jednym wstrzymanym oddechu.

Aktorka poinformowała o sukcesie swoich fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie opublikowała emocjonalny wpis, w którym podkreśliła duchowy wymiar tego osiągnięcia: "To było spokojne, uważne, w pełni kontrolowane zanurzenie. Bez walki. Z przestrzenią na więcej. I właśnie ta przestrzeń cieszy mnie najbardziej, bo wiem, że to dopiero początek. Jestem głęboko wdzięczna za ten wynik, za zaufanie do siebie, za ciało, które mnie niesie i za ludzi, którzy wierzą we mnie na każdym etapie tej drogi" - napisała. Reklama

Załęcka nie tylko pobiła własne granice, ale także ustanowiła wynik, który zostanie zapamiętany w historii polskiego freedivingu. Głębokość 83 metrów to najlepszy rezultat uzyskany przez Polkę zarówno w klasyfikacji federacji CMAS, jak i AIDA, czyli dwóch najważniejszych organizacji freedivingowych na świecie. Co istotne, jest to już siódmy rekord Polski w dorobku sportsmenki.

Agata Załęcka / Fotokibit / East News

Agata Załęcka i Jakub Kwiatkowski / Kurnikowski / AKPA