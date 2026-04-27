Polscy sportowcy przekazali ponad milion na zbiórkę Łatwoganga. A to jeszcze nie wszystko

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Zbiórka zorganizowana przez influencera Łatwoganga stała się przedmiotem ogromnego zainteresowania. Dzięki niej udało się zebrać na rzecz fundacji Cancer Fighters ponad 250 mln zł. Wpłat wciąż przybywa, a sporo postanowili dać od siebie także polscy sportowcy. Liczby robią wrażenie i chodzi nie tylko o milion wpłacony przez Lewandowskich. Do skarbonki dołożyli się też inni.

Iga Świątek w stroju tenisowym z rakietą oraz Robert Lewandowski w pomarańczowym stroju piłkarskim.
Iga Świątek, Robert Lewandowski i inni sportowcy wpłacali pieniądze na zbiórkę Łatwoganga na rzecz fundacji Cancer Fighters

Ponad 250 milionów złotych - z takim wynikiem zakończył swój stream Łatwogang. Przez dziewięć dni zbierał pieniądze na fundację Cancer Fighters. Do akcji, szczególnie w końcowej fazie zbiórki, dołączyło wiele osób, w tym sportowców. Streamowano rozmowy z m.in. Robertem Lewandowskim, Wojciechem Szczęsnym czy Jakubem Błaszczykowskim.

Iga Świątek dołącza do akcji. Wielki gest w dniu finału

Lewandowscy dali milion, ale to nie wszystko. To największe wpłaty sportowców

Pod koniec transmisji Anna i Robert Lewandowscy zdecydowali się wpłacić na zbiórkę milion złotych. Wcześniej oboje włączyli się w akcję - piłkarz nagrał TikToka, który sprawił, że o Łatwogangu zrobiło się jeszcze głośniej. Napastnik FC Barcelony i jego małżonka nie byli jednak jedyni.

Spośród piłkarzy swoje zrobili też Marcin Bułka (bramkarz wpłacił 100 tys. zł), Jakub Błaszczykowski (wpłacił 100 tys. zł od siebie i 100 tys. zł od swojej fundacji), Łukasz Piszczek (przekazał 25 tys. zł) czy Przemysław Kaźmierczak (wpłacił 20 tys. zł). Coś od siebie postanowili dać także inni sportowcy.

Dołączyli też inni. Iga Świątek przodowała

100 tys. zł wpłaciła także Iga Świątek, która poza tym oddała też na licytację bilety na swój mecz na Wimbledonie. Do akcji wszedł też Rafał Sonik. Zwycięzca Rajdu Dakar i przedsiębiorca przekazał na rzecz Cancer Fighters 50 tys. zł. Można liczyć, że znani sportowcy przekazali na rzecz fundacji ponad 1 495 000 zł.

Semirunnij oddał swój medal olimpijski. Wyjaśnił, dlaczego

Nie tylko jednak wpłaconymi pieniędzmi bezpośrednio od gwiazd żyła zbiórka. Wielu sportowców przekazało fanty na licytację dla fundacji. Złoty medal Ligi Narodów od Kamila Semeniuka został wylicytowany za 16 666 zł. Za to karnet VIP na spotkania Projektu Warszawa wyciągnął z aukcji 12 tys. zł. To jeszcze nie koniec zbiórki - choć stream się zakończył, wpłaty wciąż trafiają na konto zrzutki. Nie o wszystkich wpłatach też wiemy - część z nich była anonimowa, a pod wpłacającymi mogą czaić się nazwiska znanych zawodników i sportowców.

Anna i Robert Lewandowscy
Robert Lewandowski

Tyle Lewandowscy przekazali na zbiórkę Łatwoganga. Robi wrażenie

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Robert Lewandowski, w miniaturze Łatwogang na starcie akcji.
Robert Lewandowski, w miniaturze Łatwogang na starcie akcji
Tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem wyraża silne emocje, szeroko otwierając usta i zaciskając szczękę podczas meczu.
Iga Świątek
