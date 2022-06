Po zgrupowaniu w Szczyrku Polscy skoczkowie udali się do Zakopanego, by tam kontynuować treningi przygotowujące do sezonu letniego. O formę naszych reprezentantów dba obecnie trener Thomas Thurnbichler, który zastąpił na stanowisku Michala Doleżala.

Skoczkowie mają jednak czas nie tylko na ciężką pracę, ale i dobrą zabawę. Najlepszym tego przykładem jest... tradycyjnie Piotr Żyła.

Zobacz także: Skoki narciarskie. Mistrz olimpijski niezadowolony z pomysłu inauguracji sezonu na igelicie

Reklama

Skoki narciarskie. Piotr Żyła i spółka na basenie

Popularny "Wewiór" opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym wraz ze Stefanem Hulą i Jakubem Wolnym pozuje w kąpielówkach w basenowej szatni. "Pływaki" - napisał nasz reprezentant.



Na post Piotra Żyły nie pozostali obojętni jego fani. "Suchoklatesy", "Szczypiorki", "Rekiny" - pisali z przekąsem w komentarzach.

Piotr Żyła był dotąd jednym z filarów naszej kadry skoczków i jego status w najbliższym czasie nie powinien się zmienić. - To typ przywódcy. Na przykład, kiedy pracowaliśmy nad pozycją najazdową w skateparku, zawsze był pierwszy. Bardzo mi się to w nim podoba - komplementował swojego podopiecznego Thomas Thurnbichler w rozmowie z portalem Skijumping.pl.