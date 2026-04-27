Polscy siatkarze przemówili jednym głosem. Tak zareagowali

Z nową "fryzurą" pokazał się m.in. Marcin Janusz, który w tym roku zrezygnował ze względów zdrowotnych z gry w reprezentacji Polski już do końca kariery. Nie tylko on wziął jednak udział w akcji. Tomasz Fornal zapowiedział już umieszczenie na bokach swojej głowy liter "J" i "R", które stały się symbolami zbiórki, na czas mistrzostw Europy.

Polscy siatkarze tłumnie wzięli udział w akcji Łatwoganga

Wilfredo Leon i jego klub oddali na licytację koszulkę Leona, Kamil Semeniuk przekazał na aukcję złoty medal Ligi Narodów, a Dawid Konarski zaproponował od siebie koszulkę Cristiano Ronaldo z jego podpisem - to tylko kropla w morzu tego, jak wiele rzeczy zostało przeznaczonych dla fundacji Cancer Fighters.

Zbiórka Łatwoganga zakończyła się w niedzielę, 26 kwietnia. Ostatecznie udało się osiągnąć wpłaty sięgające powyżej 250 mln złotych. O akcji wciąż będzie jednak głośno - to kolejna ogólnokrajowa zrzutka, która stała się tematem w całej Polsce i wywołała ogromne zainteresowanie. Choć zebrane pieniądze to kropla w morzu potrzeb, wciąż pokazują, że Polacy dobrze czują się podczas nagłych jednościowych zrywów i potrafią dokonywać wtedy wielkich rzeczy.

Fornal, Bednorz i Kłos zareagowali na koniec zbiórki

Na zakończenie zbiórki postanowiło zareagować co najmniej trzech polskich siatkarzy. Tomasz Fornal powtórzył dokładnie słowa Roberta Lewandowskiego i napisał w relacji w mediach społecznościowych: "Dumny z bycia Polakiem".

"Nie ma nic piękniejszego niż Polacy w jedności czyniący dobro" - napisał poruszony całą akcją Bartosz Bednorz. "Polacy, kiedy trzeba zrobić coś razem..." - dodał za to Karol Kłos. Widać, że w całym środowisku zbiórka stała się czymś bardzo ważnym. Polscy siatkarze często angażują się w akcje charytatywne i pomoc chorym dzieciom, nie dziwi więc poruszenie ich serc także w tej sytuacji.

