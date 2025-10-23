Wieści o tym, że powstaje "Pasja 2", czyli sequel pierwszej części, która w 2004 roku była jednym z największych światowych hitów, odbiły się bardzo szerokim echem.

Drugi film Mela Gibsona z tej serii ma opowiadać o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i właśnie taki tytuł będzie nosił film, którego premiera zaplanowana jest na 2027 rok.

W Polsce w drugiej części "Pasji" zrobiło się bardzo głośno, gdy ogłoszono, że Maryję zagra polska aktorka - Katarzyna Smutniak. Konserwatywna część narodu oburzyła się o to, że taka rola przypadła osobie, która w przeszłości głosiła proaborcyjne hasła.

Powstał nawet ruch społeczny mający na celu dotrzeć do Mela Gibsona i wywrzeć na nim presję, aby zdecydował się zmienić obsadę filmu. Na ten moment Katarzyna Smutniak pozostaje jednak filmową Maryją i ten stan rzeczy najprawdopodobniej się nie zmieni.

Nie będzie to jedyna głośna zagraniczna premiera ostatnich lat, w których Katarzyna Smutniak miała swój udział. W 2016 roku polska aktorka zagrała bowiem w wielkim włoskim hicie pt. "Perfetti sconosciuti". Polski tytuł to "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". Warto podkreślić, że Katarzyna Smutniak wypadła w nim bardzo dobrze.

Polska gwiazda drugiej części "Pasji" ma w portfolio filmową "klapę". A miał być piłkarski hit

Nie wszystkie głośne filmy z jej udziałem okazywały się jednak sukcesami. Wręcz przeciwnie. W 2009 roku Katarzyna Smutniak zagrała bowiem w trzeciej części filmów z bardzo popularnej serii "Gol" - czyli futbolowej opowieści o meksykańskim piłkarzu Santiago Munezie, który pewnego dnia został zauważony przez skauta i podpisał kontrakt w Newcastle United, a następnie przeniósł się do Realu Madryt, podbijając piłkarską Europę.

Dwie pierwsze części "Gol" były wielkimi sukcesami - wielkim statusem wśród tytułów o tematyce piłkarskiej cieszy się szczególnie ta pierwsza. Trzecia natomiast okazała się wielką klapą i zdecydowanie najgorszą ze wszystkich odsłon.

Fani serii byli bardzo rozczarowani tym, że "trójka" miała tak niewiele wspólnego z dwiema poprzedzającymi ją częściami. W tym filmie Katarzyna Smutniak zagrała postać Włoszki, która nawiązała relację z jednym z głównych bohaterów i uległa wypadkowi samochodowemu.

Na skutek wypadku Santiago Munez doznał złamania żeber i ręki, co pozbawiło go szansy gry w mistrzostwach świata. Taki właśnie był pomysł na to, aby postać, dzięki której "Gol" odniósł światowy sukces, przemianować nawet nie na drugoplanową, a epizodyczną.

Bez postaci Santiago Muneza "Gol 3" okazał się wielką "klapą". Do dziś to właśnie ten film jest najniżej ocenionym ze wszystkich, w których zagrała Katarzyna Smutniak. Na portalu Filmweb ma on średnią ocen wynoszącą zaledwie 4,4/10. Na zagranicznym IMDb jest natomiast jeszcze gorzej - 3,2/10.

Premiera "Gol 3" miała miejsce w 2009 roku. Dziś mało kto pamięta, że Polka zagrała w tym filmie. Patrząc na to, jaką film cieszy się renomą, może tym lepiej.

Co dalej z trenerem Legii Warszawa? Eksperci zabrali głos Polsat Sport

Katarzyna Smutniak Andreas Rentz Getty Images

Katarzyna Smutniak Laura Antonelli/AGF/Shutterstock East News