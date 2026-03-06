Polka w elitarnym gronie. Obok niej Serena Williams

Zoja Skubis mimo młodego wieku ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia. Zasłynęła jako najmłodsza Polka zdobywająca najwyższe szczyty świata i podejmująca ekstremalne wyzwania w różnych zakątkach globu. W wieku zaledwie 19 lat stanęła na wierzchołkach dwóch ośmiotysięczników - Manaslu (8163 m n.p.m.) oraz Mount Everest (8849 m n.p.m.). Na tym jednak jej dokonania się nie kończą.

Skubis przebiegła półmaraton na biegunie południowym w temperaturze sięgającej -40°C, ukończyła maraton na Antarktydzie, pokonała 500 kilometrów na rolkach przez Stany Zjednoczone oraz zmierzyła się z legendarną "Drogą Śmierci" w Boliwii.

Teraz młoda podróżniczka dołączyła do wyjątkowego, międzynarodowego grona inspirujących kobiet. Zoja Skubis została wyróżniona przez markę Mattel i znalazła się wśród Barbie Role Model 2026. W ramach tego wyróżnienia otrzymała także unikatową lalkę Barbie stworzoną na swoje podobieństwo. I to w stroju, w którym podchodziła pod Everest Base Camp - w kurtce, butach i spodniach trekkingowych oraz charakterystycznych okularach.

"Gdy dostałam pierwszą wiadomość, że będę miała swoją lalkę Barbie, byłam w ogromnym szoku. Byłam przekonana, że to nieprawda. Sama mam przeogromny problem z tym, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie: zrobiłam dobrą robotę. Dlatego fakt, że zostałam doceniona przez Barbie, ma dla mnie szczególne znaczenie" - wyznała Zoja Skubis, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Wyróżnienie zostało ogłoszone z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, kiedy marka Mattel zaprezentowała swój "Barbie Dream Team" - międzynarodowe grono kobiet przecierających szlaki w swoich dziedzinach i inspirujących kolejne pokolenia dziewczyn do odwagi w realizowaniu marzeń. Wśród tegorocznych laureatek znalazły się także m.in. legenda tenisa Serena Williams czy wybitne sportsmenki i pionierki w swoich dyscyplinach z różnych części świata.

Program od lat honoruje kobiety, które swoją postawą i osiągnięciami pokazują dziewczynkom, że mogą realizować nawet najbardziej ambitne marzenia. W poprzednich latach podobnego zaszczytu doczekały się między innymi tenisistka Naomi Osaka oraz lekkoatletka Ewa Swoboda.

