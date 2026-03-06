Polka w elitarnym gronie. Obok niej Serena Williams

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Zoja Skubis w ostatnich latach stała się postacią znaną na całym świecie, a wobec jej osiągnięć trudno jest przejść obojętnie. Teraz sukcesy naszej podróżniczki i zdobywczyni najwyższych szczytów świata zostały docenione - przy okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 20-latka znalazła się z prestiżowym gronie. Oprócz niej wyróżnienie otrzymała m.in. Serena Williams, legenda tenisa.

Zoja Skubis
Zoja SkubisAdam BurakowskiEast News

Zoja Skubis mimo młodego wieku ma na swoim koncie imponujące osiągnięcia. Zasłynęła jako najmłodsza Polka zdobywająca najwyższe szczyty świata i podejmująca ekstremalne wyzwania w różnych zakątkach globu. W wieku zaledwie 19 lat stanęła na wierzchołkach dwóch ośmiotysięczników - Manaslu (8163 m n.p.m.) oraz Mount Everest (8849 m n.p.m.). Na tym jednak jej dokonania się nie kończą.

Skubis przebiegła półmaraton na biegunie południowym w temperaturze sięgającej -40°C, ukończyła maraton na Antarktydzie, pokonała 500 kilometrów na rolkach przez Stany Zjednoczone oraz zmierzyła się z legendarną "Drogą Śmierci" w Boliwii.

Kapitalny wyczyn Andrzeja Bargiela. Jest pierwszy na świecie. Historyczne osiągnięcie

Zoja Skubis doczekała się swojej lalki Barbie. Polka w prestiżowym gronie, doceniono też Serenę Williams

Teraz młoda podróżniczka dołączyła do wyjątkowego, międzynarodowego grona inspirujących kobiet. Zoja Skubis została wyróżniona przez markę Mattel i znalazła się wśród Barbie Role Model 2026. W ramach tego wyróżnienia otrzymała także unikatową lalkę Barbie stworzoną na swoje podobieństwo. I to w stroju, w którym podchodziła pod Everest Base Camp - w kurtce, butach i spodniach trekkingowych oraz charakterystycznych okularach.

"Gdy dostałam pierwszą wiadomość, że będę miała swoją lalkę Barbie, byłam w ogromnym szoku. Byłam przekonana, że to nieprawda. Sama mam przeogromny problem z tym, żeby stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie: zrobiłam dobrą robotę. Dlatego fakt, że zostałam doceniona przez Barbie, ma dla mnie szczególne znaczenie" - wyznała Zoja Skubis, cytowana przez Polską Agencję Prasową.

Wyróżnienie zostało ogłoszone z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, kiedy marka Mattel zaprezentowała swój "Barbie Dream Team" - międzynarodowe grono kobiet przecierających szlaki w swoich dziedzinach i inspirujących kolejne pokolenia dziewczyn do odwagi w realizowaniu marzeń. Wśród tegorocznych laureatek znalazły się także m.in. legenda tenisa Serena Williams czy wybitne sportsmenki i pionierki w swoich dyscyplinach z różnych części świata.

Program od lat honoruje kobiety, które swoją postawą i osiągnięciami pokazują dziewczynkom, że mogą realizować nawet najbardziej ambitne marzenia. W poprzednich latach podobnego zaszczytu doczekały się między innymi tenisistka Naomi Osaka oraz lekkoatletka Ewa Swoboda.

Zobacz również:

Ewa Swoboda, obok niej Magdalena Stefanowicz. Tyłem Jagoda Mierzyńska
Lekkoatletyka

Swoboda na szczycie, rekord sezonu. Problem PZLA przed mistrzostwami świata

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa
    Uśmiechnięta młoda kobieta w dużych, czarnych okularach, ubrana w granatową kurtkę na tle jasnego okna.
    Zoja SkubisAdam BurakowskiEast News
    Młoda kobieta z długimi, jasnobrązowymi włosami i dużymi okularami w czarnej oprawie, uśmiechnięta, ubrana w jasny, miękki sweter, na tle kolorowych pionowych paneli.
    Zoja SkubisMichal WozniakEast News
    Kontuzja może być dobra dla Lewandowskiego? Zaskakujące słowa eksperta. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja