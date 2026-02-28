Polka straciła mistrzowski pas. Chwilę później zmieniła branżę. Tak teraz zarabia na życie

Ewa Brodnicka to jedna z najbardziej utytułowanych polskich pięściarek w historii. W przeszłości była m.in. mistrzynią świata federacji WBO. Po kilku obronach straciła pas w kuriozalny powód. Dzisiaj o niej jest głośno, ale nie ze względu na boks, ale inne aktywności i nie tylko sportowe.

Ewa Brodnicka urodziła się 7 czerwca 1984 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Zawodowo pięściarstwo zaczęła uprawiać w 2013 roku, kiedy to związała się z grupą Tymex Boxing Promotion. Pierwszy raz o niej było głośno, gdy na gali Polsat Boxing Night w Łodzi stoczyła pojedynek z Ewą Piątkowską. Miał on wyłonić najlepszą Polkę. Brodnicka wygrała tę walkę niejednogłośnie na punkty (77-75, 77-75, 74-78). Walka odbyła się pod koniec września 2015, a jeszcze w grudniu Polka stanęła przed szansą zdobycia pasa mistrzyni Europy w wadze lekkiej. Jednogłośnie pokonała na punkty Elfi Philips.

19-0 i koniec. Tak Polka straciła mistrzowski pas. Kuriozalny powód

To nie był jednak kres jej możliwości. W maju 2017 roku sięgnęła w Łodzi po tymczasowym pas mistrzyni WBO. Wówczas na punkty pokonała Irmę Adler. Brodnicka pięciokrotnie obroniła mistrzostwo świata, a jej karierę bokserską zatrzymała Mikaela Mayer. Polka pierwszy raz w swojej karierze wyjechała na zagraniczny pojedynek. W Las Vegas straciła pas i to jeszcze przed pojawieniem się w ringu. Powód był kuriozalny. Mianowicie Brodicka nie zmieściła się w limicie wagowym, a przepisy w tym temacie się jednoznaczne. Polka zawalczyła z Amerykanką, ale sędziowie jednogłośnie orzekli, że Mayer była lepsza. Tym samym była to pierwsza porażka Brodnickiej w karierze.

    Polka w bokserskim ringu pojawiła się jeszcze raz. W marcu 2021 roku w Dzierżoniowie wygrała z Mileną Kolewą, a później postanowiła zrezygnować z boksu.

    Polka zachwyciła świat, a potem taka historia. Sport zszedł na dalszy plan

    Brodnicka postawiła na freak fighty. Walczyła m.in. na galach High-League, FAME MMA czy Prime. Ostatni raz kibice mogli ją obserwować na początku 2025 roku. Wówczas na gali Prime 11 walczyła w niestandardowych zasadach 2 na 1. "Kleo" walczyła w rękawicach bokserskich, zaś jej rywalki Karolina oraz Paulina Porzucek walczyły w rękawicach do MMA. Jednogłośną decyzją sędziów lepsza była Brodnicka.

    Boks to jest moja miłość. Jestem wdzięczna za to, co osiągnęłam i wiem jak było mi trudno do tego dojść. To w boksie walczyłam dla chwały, dla zwycięstwa, dla pasów. To jest zupełnie inna historia niż MMA. We freakach dobrze się bawię
    mówiła w 2022 roku w rozmowie z TVP Sport.

    W czerwcu 2025 roku w rozmowie z "Kanałem Sportowym" podkreśliła, że jej kariera bokserska jest definitywnie zamknięta i przyznała, dlaczego wybrał freak fighty. - Cała otoczka, trash-talking, konferencje, stroje, oprawa - to tam jest akceptowane, a mi to pasowało. Podniosło to moją popularność, dało mi zabawę i bardzo dobre pieniądze, znacznie lepsze niż w boksie. No i wciąż mogę się realizować jako fighterka - opowiadała.

    "Kleo" nie chciała zdradzić dokładnych sum, ale dodała, że ma jeszcze inną działalność, która przynosi jej większe zarobki. - Na pewno były to sympatyczne pieniądze, choć mniejsze niż te, które zarabiam na OnlyFans - zdradziła.

    Polka nie ukrywa, że ma konto na platformie dla dorosłych. - Wstawianie kobiecego ciała nie jest jednak niczym szokującym. Już starożytni artyści pokazywali nagość na płótnach czy obrazach, więc podchodzę do swojego OnlyFans jak do sztuki - tłumaczyła.

