W ostatnich miesiącach w Polsce coraz głośniej toczy się dyskusja na temat migracji, zarówno tej zarobkowej, jak i humanitarnej. Kwestia napływu cudzoziemców staje się jednym z głównych tematów debat publicznych, politycznych i medialnych. Dla jednych obecność obcokrajowców to szansa na rozwój gospodarki i wzbogacenie społeczeństwa, dla innych - zagrożenie dla stabilności i tradycyjnych wartości.

Narastające napięcia i różnice poglądów sprawiają, że temat migracji zyskuje wymiar nie tylko społeczny, ale i polityczny, stając się jednym z kluczowych punktów spornych w nadchodzących debatach publicznych. Tak właśnie było podczas jednej z debat na Krynica Forum 2025.

To już 51 lat! Mija kolejna rocznica zdobycia przez siatkarzy mistrzostwa świata w Meksyku Polsat Sport

Burza na Krynica Forum 2025. Padło pytanie o Wilfredo Leona

Punktem zapalnym okazało się pytanie, jakie europoseł PiS Patryk Jaki skierował do europosłanki Konfederacji Ewy Zajączkowskiej-Hernik. "Niedawno politycy Konfederacji przybyli z transparentem, że są przeciwni legalnej migracji. Ja np. tego nie rozumiem, więc chciałbym dopytać, kto jest lepszym Polakiem - Donald Tusk czy Wilfredo Leon?" - zapytał Jaki, nawiązując do premiera oraz pochodzącego z Kuby siatkarza, który kilka lat temu otrzymał polskie obywatelstwo, a dziś jest jednym z filarów naszej kadry.

Słowa te wywołały poruszenie na sali i natychmiastową reakcję jego rozmówczyni. "Zastosował pan tak tani chwyt, że nawet nie będę wchodzić na ten poziom dyskusji. To po prostu żenada" - odparła Zajączkowska-Hernik. Jej zdaniem zestawienie sportowca, który od kilku już lat z dumą reprezentuje Polskę, z obecnym premierem było próbą sprowadzenia poważnego tematu do medialnej prowokacji.

Rozwiń

Debata w Krynicy unaoczniła, jak głęboko różnią się podejścia PiS i Konfederacji do kwestii migracji. Patryk Jaki argumentował, że Polska powinna bronić swojej tożsamości kulturowej i wyciągać wnioski z doświadczeń Europy Zachodniej. Stwierdził jednak, że legalni migranci, którzy chcą się integrować, mogą wnieść wartość do społeczeństwa. "Powinniśmy być dumni z tego, że polska kultura jest na tyle atrakcyjna, iż są ludzie, którzy chcą się z nią utożsamiać" - podkreślił.

Zajączkowska-Hernik w odpowiedzi zarzuciła PiS-owi hipokryzję, przypominając, że w czasie ich rządów do Polski napływały tysiące pracowników spoza Europy. "To wasz rząd sprowadzał migrantów bez właściwej kontroli, a teraz próbujecie przerzucić odpowiedzialność na innych" - ripostowała. Według niej Konfederacja nie sprzeciwia się wszystkim formom migracji, lecz domaga się skutecznej polityki selekcji i ochrony granic.

Wilfredo Leon Marcin Golba AFP

Wilfredo Leon Artur Barbarowski East News

Donald Tusk Wojciech Strozyk/REPORTER East News