Mimo to część osób uważa, że żonie polityka nie za bardzo wypada walczyć we freak fightach. Co na to Schreiber? Na sprawę patrzy w innych kategoriach. Według niej ścieżka, którą obrała, to sposób na osobisty rozwój. "Żona polityka powinna zabierać głos nie tylko na temat edukacji i społeczeństwa oraz tego, co dobrego i złego dzieje się w naszym kraju, ale też powinna się rozwijać. Jeżeli żona polityka wybrała sobie taką drogę, a nie inną, to jest to jej droga" - mówiła dla Sport.pl.