Polityk PiS poskarżył się na Niemców. Robert Lewandowski poproszony o pomoc

Robert Lewandowski swoimi dokonaniami w trakcie piłkarskiej kariery stał się zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnym polskim sportowcem w skali świata. W związku z tym kapitan reprezentacji Polski od dawna nie narzeka na grono reklamodawców skłonnych do nawiązania współpracy.

W sierpniu 2022 roku oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie współpracy Roberta Lewandowskiego oraz jego małżonki Anny z siecią niemieckich dyskontów Lidl. Piłkarz pojawił się wówczas w kampanii reklamowej pomagającej najmłodszym w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań.

Ta współpraca dość nieoczekiwanie sprawiła, że z Lewandowskiego próbowano uczynić stronę w głośnym sporze lokalnym toczonym w położonym w województwie warmińsko-mazurskim Gietrzwałdzie. Znany miejscowy polityk nieoczekiwanie zgłosił się do kapitana reprezentacji Polski o pomoc.

Mocarstwowe plany Niemców i zdecydowany sprzeciw. O pomoc zwrócono się do Roberta Lewandowskiego

W 2023 roku malownicza wieś na Warmii i Mazurach stała się areną sporu mieszkańców z Lidlem. Niemiecki koncern ogłosił wówczas plany wybudowania w Gietrzwałdzie swojego centrum dystrybucyjnego. Wywołało to ogromny protest mieszkańców ze względu na ryzyko degradacji środowiska oraz zaburzenia krajobrazu miejscowości.

Osobny wątek dotyczył Sanktuarium Matki Bożej - świątyni rozpoznawalnej w skali całego kraju, do której każdego roku pielgrzymują wierni. To właśnie w Gietrzwałdzie pomiędzy 27 czerwca a 16 września 1877 roku miało dojść do serii objawień maryjnych. Do dzisiaj są one jedynymi w Polsce, których kult został oficjalnie zatwierdzony przez Kościół rzymskokatolicki.

Po serii protestów postanowiono zwrócić się o pomoc do Lewandowskiego - ambasadora marki Lidl. Były poseł i senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Szmit 11 października opublikował na łamach portalu "opinie.olsztyn.pl" specjalny list zaadresowany właśnie do słynnego piłkarza.

W długiej wiadomości Szmit poruszył m.in. wątek katastrofalnego wpływu na środowisko. W opinii polityka na teren Gietrzwałdu trafić miało nawet 150 tysięcy ton odpadów, z czego 3750 ton uznano za odpady niebezpieczne. Szmit podpisujący się jako prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego odwołał się również do opisanego poniżej znaczenia religijnego warmińskiej miejscowości.

- Szanowny Panie Robercie zwracamy się do Pana z prośbą o zainteresowanie się sprawą. Gietrzwałd jest miejscem zachwycającym swoją harmonią i spokojem, dlatego tak ważne jest zachowanie jego charakteru dla przyszłych pokoleń Polaków. Pana głos w obronie Gietrzwałdu z pewnością zostałby rozważony przez kierownictwo Sieci LIDL, co mogłoby przyczynić się do zmiany lokalizacji projektu - zwrócił się Jerzy Szmit do Roberta Lewandowskiego.

Nie ma żadnych dostępnych informacji wskazujących na to, że Lewandowski w jakikolwiek sposób ustosunkował się do wysłanej wiadomości. Faktem jest jednak ostateczne wycofanie się Lidla z planowanej inwestycji. Niemiecka firma poinformowała o tym na początku czerwca 2025 roku w oświadczeniu przekazanym "Gazecie Olsztyńskiej". Jako główny powód wskazano "wygaśnięcie przedwstępnej umowy na zakup gruntu, która przestała wiązać strony z dniem 31 maja".

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Jerzy Szmit Fot. Marek Szybka Newspix.pl

Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie Ewa Wenta Newspix.pl





Legia Warszawa - Dziki Warszawa. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport