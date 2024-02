Marianna Schreiber kilka miesięcy temu udowodniła, że można się po niej spodziewać absolutnie wszystkiego. Jeszcze jakiś czas temu celebrytka nazywała gale MMA patologią i zarzekała się, że jej noga nigdy nie postanie w oktagonie. Zaledwie kilka tygodni później zszokowała ona cały kraj, z dumą ogłaszając nawiązanie współpracy z... federacją freak fightową CLOUT MMA , której włodarzami są Lexy Chaplin i Sławomir Peszko. Reklama

Celebrytka jeszcze przed debiutem w oktagonie zapytana została, co o jej karierze w sportach walki sądzi jej ukochany - prominentny polityk partii Prawo i Sprawiedliwość, Łukasz Schreiber. Dziennikarzom portalu "Plotek" 31-latka odpowiedziała krótko. "Mogłabym o tym opowiedzieć, jednak nie chcę popełniać błędu z przeszłości, wypowiadać się na temat swojego męża i nie przypisywać go do freak fightów. Zbyt wielki mam do niego szacunek" - podkreśliła wówczas.

Schreiber całkiem dobrze spisała się w debiutanckim pojedynku, pokonując znacznie bardziej doświadczoną rywalkę, Monikę Laskowską. Triumfatorka tego pojedynku upewniła się, że media tak szybko nie przestaną rozpisywać się na jej temat i... pochwaliła się w sieci przerobionymi zdjęciami, sugerując, że włodarze UFC zaproponowali jej współpracę . Kibice szybko odkryli prawdę na temat rzekomego występu Polki w Ultimate Fighting Championship. Zgodnie stwierdzili oni, że po zaledwie jednym pojedynku (i to w dodatku na gali freak fightowej) nikt nie zaproponowałby jej walki na galach organizowanych przez tak prestiżową federację. Reklama

Wkrótce potem CLOUT MMA ogłosiło, że Marianna Schreiber swoją drugą walkę w karierze stoczy podczas gali CLOUT MMA 4, która odbędzie się 9 marca w Atlas Arenie. Przy okazji ujawnili, że żona polityka PiS zmierzy się w oktagonie z patoinfluencerką "Gochą Magical" . Na reakcję "Królowej" nie trzeba było długo czekać. Wywołała ona ogromne zamieszanie, gdy stwierdziła, że nie zgodziła się na takie zestawienie. Wkrótce potem kobieta jednak zaprzeczyła swoim wcześniejszym słowom i stwierdziła, że nie może doczekać się pojedynku z 50-latką.

Łukasz Schreiber przerywa milczenie. Wymownie skomentował karierę Marianny Schreiber we freak fightach

Przed drugą walką Marianny Schreiber wreszcie doczekaliśmy się reakcji ze strony męża celebrytki. Polityk Prawa i Sprawiedliwości, który obecnie stara się o objęcie funkcji prezydenta Bydgoszczy. W jednym w najnowszych wpisów zamieszczonym w mediach społecznościowych przez 36-latka pojawił się dość krytyczny komentarz. Jedna z internautek stwierdziła bowiem, że działalność małżonki Łukasza Schreibera wcale nie pomaga mu w kampanii i w życiu zawodowym. "Panie pośle, polityka to gra pozorów, sztuka perswazji, manipulacji odbiorcami, nie muszę chyba tego panu tłumaczyć. Pański wizerunek jest już skażony wybrykami pańskiej żony i możliwe, że gdyby to było incydentalne zjawisko, to byśmy zapomnieli ale jak widać, jest to projekt długofalowy i z każdym krokiem bardziej uwłaczający godności posła RP" - napisała. Reklama

Na odpowiedź polityka nie trzeba było długo czekać. "Owszem, to nie pomaga, ale mimo wszystko odwołuje się do tego, że jestem politykiem i chciałbym być oceniany przede wszystkim przez pryzmat podejmowanych działań w polityce. Jakby nie patrzeć, to polityka ma wpływ na życie codzienne nas wszystkich, a nie jakieś patologiczne walki" - stwierdził Schreiber.

