11 lutego Izabella Łukomska-Pyżalska zaalarmowała opinię publiczną wiadomością o włamaniu do jej domu. Łupem złodziei padły dwa, warte 2,5 miliona złotych, samochody należące do byłej prezes Warty Poznań oraz jej męża. To Porsche Cayenne Turbo S e-hybrid w kolorze czarnym oraz Mercedes G AMG 63 Brabus w kolorze czarny mat.



"Skradziono nam auta. Włamano się do domu, skradziono kluczyki. Wartość aut 2,500.000. Nagroda 50.000" - wyjaśniała Interii Izabella Łukomska-Pyżalska . Później rzeczoną nagrodę za skuteczne podanie miejsca, w którym znajdują się auta lub wskazanie sprawców ich kradzieży, zwiększono do 250 tysięcy złotych.

Są nowe wieści w tej sprawie.

Policja odnalazła jeden z samochodów skradzionych Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej

Jak poinformowała wielkopolska policja, jeden z samochodów (Porsche Cayenne) został odnaleziony. W związku z tą sprawą aresztowano cztery osoby.



Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali osoby podejrzane o kradzież dwóch luksusowych aut należących do pani Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej. Odzyskali także jedno z aut - Porsche Cayenne Turbo S. ukryte koło Zielonej Góry. Do aresztu trafiły 4 osoby - czytamy.

Kilka godzin wcześniej Izabella Łukomska-Pyżalska opublikowała nowe nagrania z monitoringu z dnia kradzieży. Zwróciła się też z apelem do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w osobie Zbigniewa Ziobry. Jej oświadczenie wciąż jest aktualne, ponieważ dotyczy szerszego grona pokrzywdzonych.



Jest zapewne mnóstwo ważnych spraw wagi państwowej, ale może warto tez zwrócić większą uwagę na przestępstwa, które dotykają wszystkich obywateli bez wyjątku: zarówno tych po prawej jak i po lewej stronie;) Wielu ze złodziei ma po kilka spraw w toku, a ich procesy toczą się latami, zaś oni żyją dostatnio na wolności śmiejąc się w twarz Wymiarowi Sprawiedliwości. Np często i nagle zapadając na ciężkie choroby, co uniemożliwia im udział w procesach, ale nie przeszkadza w popełnianiu następnych przestępstw [pisownia oryginalna] - napisała.

