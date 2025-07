Półfinalista Wimbledonu nie dał szans Szpilce. Wręczył mu nagrodę pocieszenia

Artur Szpilka od dłuższego już czasu próbuje swoich sił jako tenisista-amator. Do tej pory stoczył on już kilka ciekawych pojedynków - mierzył się bowiem m.in. z innym utytułowanym pięściarzem Dariuszem Michalczewskim, a także z komikiem Marcinem Dańcem. Jeszcze kilka dni temu sportowiec z Wieliczki zapowiadał, że szykuje się na kolejny trudny mecz - tym razem jego oponentką miała być była tenisistka, Marta Domachowska. Kilka dni przed tym pojedynkiem doszło jednak do roszad i miejsce 39-latki ostatecznie zajął jej małżonek, Jerzy Janowicz.