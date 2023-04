Poleciał do Paryża po autograf Messiego. Niewiarygodne, co zrobił później

Lionel Messi to jeden z najlepszych zawodników w historiii futbolu. Argentyńczyk ma rzeszę fanów na całym świecie, wielu z nich nie miało jednak okazji, by spotkać swojego idola twarzą w twarz lub obejrzeć go w akcji. Niedawno swoje największe marzenie spełnił Juan Polcan. Zawodnik jednego z włoskich futsalowych klubów poleciał do Paryża, by dostać autograf od gwiazdora PSG. Kilka godzin później w mediach społecznościowych pojawiło się niespodziewane nagranie.