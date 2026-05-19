Polak żył jak król. W garażu miał siedem samochodów. W jeden dzień stracił miliony

Piotr Świerczewski zapewne dobrze znany jest kibicom piłkarskiej reprezentacji Polski. "Biało-Czerwone" barwy reprezentował on bowiem w latach 1992-2003. Załapał się także do kultowej kadry, która w 1992 roku przywiozła z Barcelony srebrny medal olimpijski.

Jego kariera klubowa również wyglądała dość imponująco. Największe sukcesy święcił co prawda na krajowym podwórku (4x Puchar Polski, 2x Superpuchar Polski oraz 2x Puchar Ekstraklasy), jednak na brak zagranicznych przygód zdecydowanie nie mógł narzekać. Grywał on między innymi we: Francji, Japonii oraz na Wyspach Brytyjskich. Dzięki stosunkowo długiej karierze, dorobił się on całkiem pokaźnego majątku. Historia jego finansów potoczyła się jednak w bardzo nieoczekiwany sposób.

Finansowe zawirowania reprezentanta Polski. Lata temu pławił się w luksusach

Świerczewski najlepiej wspomina czas spędzony we Francji. Tam reprezentował on barwy takich drużyn jak: SC Bastia, Saint-Etienne czy Olympique Marseille. To właśnie wtedy reprezentant Polski czuł się jak najprawdziwsza gwiazda.

- Mieszkaliśmy na Korsyce i w Marsylii, i chyba na wyspie było jeszcze fajniej, bardziej tak wakacyjnie. Żyliśmy tam, gdzie ludzie jeżdżą na wakacje. [...]. Wynajęliśmy bardzo ładny dom z basenem, życie - można powiedzieć - jak gwiazda filmowa. To, co dzisiaj mają moi młodsi koledzy, Robert Lewandowski czy Arkadiusz Milik, luksusowe życie. To był mój czas - mówił Świerczewski w programie "Niezatrzymani".

Za czasów swojej francuskiej przygody dobitnie odczuł on także skutki statusu gwiazdy. Ze słów Świerczewskiego, wypowiedzianych w rozmowie z portalem "WP SportoweFakty", mogliśmy dowiedzieć się, że niekiedy spędzał on dwie godziny na rozdawaniu autografów kibicom. Ci trąbili również na niego, kiedy poruszał się po ulicach swoim kabrioletem.

Temat samochodów poruszył on zresztą również w programie "Biznes Misji" oraz "W cieniu sportu". Opowiedział między innymi o sporych ambicjach, przyświecających mu przy wyborach nowego pojazdów. W późniejszym czasie przyznał, że jego ówczesne działania nie były korzystne.

Jeździsz jednym samochodem, po co ci 20 czy 30? [...] Ja w jednym momencie miałem siedem. Jaka to jest głupota. Opony w zimie, ubezpieczenie, przeglądy itd. [...] Sprzedałem to, rozdałem, przebalowałem. Teraz jeżdżę jednym samochodem. Jak się zepsuje, no to taksówką

Jeszcze podczas kariery były reprezentant Polski zaczął dość ochoczo wchodzić w świat biznesu. Podobnie jak w przypadku samochodów, tak również w tej kwestii jego ruchy nie były jednak do końca przemyślane. We wspomnianym już programie "Biznes Misji" opowiedział on między innymi o "inwestycjach, robionych na pokaz". Za przykład podał restauracje, kluby oraz kręgielnie. W pewnym momencie biznesów było jednak zbyt wiele, a zbudowana siatka zaczęła męczyć piłkarza.

To na tych biznesach Świerczewski stracił prawdziwą fortunę

Swego czasu były reprezentant ujawnił, że podczas swojej kariery piłkarskiej zarobił około 3-4 mln euro. Przyznał się jedocześnie do dość lekkomyślnego stylu życia. Przydarzyło mu się kilka bardzo nietrafionych inwestycji. Jako najgorszą z nich, Świerczewski podał fundusze inwestycyjne.

Najwięcej straciłem na inwestycji bankowej. Fundusze inwestycyjne […] Miałem bardzo dużo pieniędzy w tych akcjach, a one tak pospadały… akcje spadły o 70 procent. Straty liczone w milionach

Inwestycji było jednak znacznie więcej. W rozpowie z portalem "WP SportoweFakty" Świerczewski mówił także o licznych lokalach, sklepach oraz wspomnianych restauracjach. Wyrażał on jednocześnie żal, spowodowany zbyt wczesnym wejściem w świat biznesu.

Teraz przecież mam dużo czasu, mógłbym się wszystkim zająć, a wtedy powinienem skupić się tylko na swojej karierze […] A ja siedziałem z głową w telefonie, analizowałem, co się stało, co można zrobić, gdzie zginęły jakieś pieniądze

Inwestycyjną wtopą byłego reprezentanta Polski było także wejście w biznes, oparty na kartach telefonicznych. Firma, w której posiadał udziały zbankrutowała bowiem, kiedy w Polsce pojawiły się telefony komórkowe oraz połączenia za 0 złotych.

Nie miał on także szczęścia do wspólników. Zgodnie ze słowami byłego piłkarza, jeden z nich miał się "obłowić" jego kosztem, a następnie urwać kontakt.

Świerczewski nie jest jednak bankrutem. Z tego żyje były reprezentant Polski

Wbrew pozorom, Piotr Świerczewski nie został jednak bez środków do życia. Jednym z jego źródeł utrzymania jest emerytura olimpijska. Poczynił on także kilka udanych inwestycji, między innymi w nieruchomości. Swego czasu uznał to nawet za najlepszy sposób inwestowania dla zawodowych piłkarzy.

- Najlepiej odkładać albo kupić sobie jakieś nieruchomości, którym jeść nie dajesz. Wynająć je i zacząć z tym działać jak człowiek dorośnie. A człowiek dorośnie, jak zakończy karierę sportową. Ja tak dorosłem. I dobrze, że miałem jeszcze parę domów i trochę ziemi - mówił były piłkarz w podcaście "W cieniu sportu".

Mogliśmy go również obserwować na kilku galach freak fightowych oraz w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem opowiedział on nieco więcej na temat swojej obecnej sytuacji życiowej.

Kapie mi to, co kapie. I gdzieś tam sobie na tyle poukładałem życie, że głodny nie jestem. Nie muszę mieć luksusów

