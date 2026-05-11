Polak z UFC nie wytrzymał po tym, co zobaczył. Ostre reakcje po FAME MMA 31. "Lepiej odłożyć pieniądze"

FAME MMA 31 odbyło się 9 maja w Koszalinie. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia był turniej boksu w małych rękawicach, w którym udział wzięli: Alan "Alanik" Kwieciński, Paweł "Scarface" Bomba, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka, Akop Szostak, Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, Robert Karaś, Jose "Josef Bratan" Simao oraz Brajan "Bojan" Bojanko. Zwycięstwo padło łupem pierwszego z wymienionych zawodników, dzięki czemu mógł się on cieszyć zdobyciem nagrody głównej w postaci luksusowego BMW M5 wartego ponad 500 tys. złotych.

Spora część fanów uważa jednak, że turniej był niewystarczający, a na gali zabrakło głośnych nazwisk i zestawień zasługujących na miano main eventu lub co-main eventu. Ich zdaniem organizacja nie sprostała oczekiwaniom, a wydarzenie było po prostu niewarte uwagi. "Potężnie nuda wiało, zmęczyłem się oglądając tę galę", "Bezsensowne przeciąganie i w dodatku nudna formuła bokserska", "Crazy - Matrix konkret walka, reszta średniawka" - czytamy opinie na platformie X.

Ogromna krytyka po FAME MMA 31. Tak gwiazdy podsumowują galę

Do dyskusji podsumowującej FAME MMA 31 przyłączyło się już również kilka gwiazd. Polski zawodnik UFC Michał Oleksiejczuk nie krył rozczarowania zakupem PPV i ocenił galę jako nieciekawą.

- Ja ostatni raz kupuję to FAME. Lepiej odłożyć pieniądze na opał. Przepraszam za hejt, ale się zdenerwowałem - napisał. - Za długa, za dużo słabych walk, żadnej ciekawej, nie ma żadnego zestawienia na miarę main eventu czy co-main eventu - dodał jeden z fanów. - Dokładnie napisałbym tak samo jak Ty. Nudne to jest - odparł Oleksiejczuk.

Rozwiń

Na nieco inny głos zdecydował się znany influencer Patryk "Bandura" Bandurski. Były przeciwnik Tomasza Adamka uderzył w niektórych zawodników biorących udział w gali, wskazując, że na siłę próbują szukać oni skandalu i zrzucać wszelką winę za przegraną na skład sędziowski.

Jeżeli się bijecie trzy rundy i przerywasz, to jak mężczyzna... prawdziwy mężczyzna z charakterem (...) bierze to na klatę i mówi: "Przegrałem". Nie mogę tego g***a oglądać. (...) Jeżeli nie chcecie, żeby walka doszła do końca, to nie bijcie się, jak p***y i spróbujcie swojego przeciwnika znokautować. Zostawcie kawał zdrowia

Zawodnik FAME MMA i influencer Grzegorz Gancewski również krytycznie ocenił sobotnią pracę arbitrów.

- Kasjusz wyzywa dzień wcześniej Jarosza i w walce kolega sędziego Jarosza odejmuje mu punkt za cios w tył głowy, gdy Karaś cały czas się odwraca, a głowę między nogami ma. (...) Fatalne sędziowanie dziś. Alan nadział się na biodro i tym rozciął sobie łuk brwiowy. Nie wiem, co oni odejmują - skomentował popularny "Greg"

Rozwiń

Dariusz "Daro Lew" Kazmierczuk zauważył natomiast, że main evencie miały towarzyszyć... pustki na sali.

- Finał turnieju Fame 31 a ludzie sobie poszli i pustki na hali. Jak to możliwe? Co tam się odwaliło, nikogo ten finał nie interesował - napisał.

Rozwiń

Oktagon podczas jedne z gal FAME MMA Karol Makurat East News

Piotra Jarosz, FAME MMA 31 (w kółku) YouTube/FameMMA materiały promocyjne

FAME MMA Karol Makurat/REPORTER East News

Paweł Jóźwiak o Boxdelu: Chciałem mu zrobić krzywdę, ale teraz… FAME Friday Arena 2. WIDEO INTERIA.TV INTERIA.TV