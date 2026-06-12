Polak wygrał 100 tys. w USA, a później taka nowina. Posypały się gratulacje

Iwo Baraniewski idzie jak burza. Polak wygrał swoje trzecie starcie w UFC, a łącznie w całej karierze może pochwalić się rekordem dziewięciu zwycięstw bez ani jednej porażki. Oprócz suchych liczb niezwykle istotny jest także sposób, w jaki udało mu się to osiągnąć. Polak każdego z dotychczasowych rywali pokonywał już w... pierwszej rundzie starcia.

Zabójcza forma Baraniewskiego przekłada się na uwagę UFC, które dostrzega w nim ogromny potencjał. 27-latek otrzymał bonusy za każdą z trzech walk w szeregach giganta, inkasując dokładnie 250 tys. dol. dodatkowej wypłaty. Za sam ostatni występ w oktagonie na jego konto wpłynęło zawrotne 100 tys. dol., a organizacja renegocjuje z nim warunki jego kontraktu.

Wielki triumf w USA to nie wszystko. Baraniewski oświadczył się partnerce

Na tym jednak nie kończy się "dobra passa" Baraniewskiego. Polak po triumfie nad Juniorem Tafą postanowił zostać w Stanach Zjednoczonych i udać się w podróż po Ameryce wraz ze swoją wieloletnią partnerką, Kingą Bąk. W pewnym momencie wyjazdu zawodnik MMA zaskoczył fanów, a do sieci trafiło zdjęcie kobiety w pierścionku zaręczynowym.

- She said "yes" - Powiedziała Tak - podpisał fotografie Baraniewski na platformie Instagram.

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W sekcji komentarzy pod ogłoszeniem zaręczyn natychmiast zaczęło robić się tłoczno. Na serdeczności wobec pary zdecydowały się prawdziwe gwiazdy, jak m.in. kulturysta Michał Karmowski, znany influencer Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski, niekwestionowany mistrz GROMDY Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, trenerka fitness Kasia Dziurska oraz wschodząca gwiazda żeńskiego UFC, Klaudia Syguła.

Iwo Baraniewski Ona/ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Iwo Baraniewski Rex Features/East News East News

UFC Steve Marcus/Getty Images/AFP AFP





Iwo Baraniewski: Powoli do mnie dochodzi, co się stało. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport