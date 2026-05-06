Dla polskich piłkarzy przez wiele lat liga rosyjska była bardzo atrakcyjnym kierunkiem. Zwłaszcza pod względem finansowym. Reprezentanci Polski korzystali z tego przez lata. Wszystko przerwała agresja zbrojna Rosji na terytorium Ukrainy. W momencie wybuchu wojny w Rosji grali m.in. Rafał Augustyniak, Grzegorz Krychowiak czy Sebastian Szymański. Cała trójka opuściła ten kraj najszybciej jak tylko mogła.

W Rosji pozostał z kolei Maciej Rybus, co w naszym kraju do dzisiaj budzi nieprawdopodobne kontrowersje. Jego historia jasno pokazuje, że w obecnych realiach taki wyjazd byłby dla Polaków po prostu nieopłacalny. Niewiele więc wskazuje na to, że prędko wrócimy do sytuacji, gdy w Rosji w jednym momencie występowało po kilku reprezentantów Polski.

W 2012 roku barwy Tiereka Grozny reprezentowało aż czterech Polaków. Prócz Rybusa byli to również Marcin Komorowski, Maciej Makuszewski oraz Piotr Polczak. Za ich transfery w znacznym stopniu odpowiadał agent piłkarski Mariusz Piekarski, który wówczas często pośredniczył przy wyjazdach Polaków do ligi rosyjskiej.

Dla Macieja Makuszewskiego tamten wyjazd okazał się nieprawdopodobnym przeskokiem finansowym. Jak sam wspominał w rozmowie z TVP Sport przed wyjazdem jako zawodnik Jagiellonii Białystok miał jeden z najniższych kontraktów w zespole. Ówczesne wynagrodzenie wystarczało mu zaledwie na opłacenie rachunków za mieszkanie oraz jedzenie.

Życie piłkarza w Rosji to jednak nie były tylko bardzo atrakcyjne warunki finansowe. Sam piłkarz na łamach TVP Sport opowiadał o jednej sytuacji, której wspomnienie do dzisiaj mrozi krew w żyłach. Makuszewski podczas wizyty w sklepie został napadnięty przez Rosjan, a jeden z agresorów w pewnym momencie wyciągnął nóz.

- Poszliśmy z kolegą z zespołu do marketu spożywczego, który na piętrze miał sklep z elektroniką. Chcieliśmy kupić chyba ładowarkę do telefonu. Zaczęli nas obserwować Rosjanie. Dziwnie się na nas patrzyli, a po chwili podeszli do nas. Jeden z nich wyjął wysuwany nożyk. Zaczęli się z nami awanturować. Kolega wszedł do sprzedawców za ladę, którzy za bardzo nie reagowali - opisywał dramatyczne chwile były reprezentant Polski.

Ostatecznie cała sprawa zakończyła się błyskawicznie. Wystarczyło, by Makuszewski "półpolskim i półrosyjskim językiem" wyjaśnił agresorom, że mają do czynienia z zawodnikami Tiereka. Ci momentalnie zmienili swoje podejście i wszyscy zainteresowanie rozstali się w zgodzie.

Lata wcześniej Makuszewski na łamach "Weszło" opowiadał, że jego towarzyszem był czarnoskóry piłkarz, a agresorzy zaatakowali ich na tle rasowym. Ochrona obecna w sklepie nie reagowała na coraz to zaostrzającą się sytuację. Makuszewski wspomniał również późniejszą rozmowę z jego menedżerem. Mariusz Piekarski miał wspomnieć, że w przypadku jakiegokolwiek ataku na piłkarzy "z klubu od razu wysłaliby Wołgę i obdarli gościa ze skóry". Taka relacja nie może specjalnie dziwić - Tierek przez bardzo długi czas był oczkiem w głowie Ramzana Kadyrowa, jednego z najbliższych współpracowników Władimira Putina i wieloletniego przywódcy Czeczenii.

Maciej Makuszewski ma na koncie pięć występów w reprezentacji Polski

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)

