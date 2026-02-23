Polak ustawił całą swoją rodzinę. Ma mieszkanie dla każdego dziecka

Pomimo 44 lat na karku, Szymon Kołecki dalej aktywnie prowadzi swoją sportową karierę i bynajmniej nie odcina kuponów pod sukcesach sprzed lat. Złoty medalista olimpijski z Pekinu z 2008 roku po tym, jak zdobył pas mistrzowski wagi półciężkiej organizacji Babilon, teraz ma okazję zdobyć drugi tytuł, tym razem w kategorii ciężkiej.

Kołecki doskonale zna swoją wartość, dzięki czemu na przestrzeni ostatnich lat, występując chociażby w KSW, czy właśnie Babilonie, mógł zarobić niemałe pieniądze za swoje walki. Wszystko złożyło się także na to, że dziś medalista olimpijski może pochwalić się pokaźnym majątkiem, dzięki któremu udało mu się zabezpieczyć swoją rodzinę na przyszłość.

Goszcząc niedawno w podkaście "W Cieniu Sport", Kołecki miał okazję rozmawiać z Łukaszem Kadziewiczem także o kwestiach finansowych i nie ukrywał, że na emeryturze sportowej na pewno nie będzie się nudził, bo może pomagać swoim dzieciom w domowych remontach. Przy okazji ujawnił, że każda z jego pociech mogłaby otrzymać od niego mieszkanie.

Szymon Kołecki zostaje w Babilonie! "Marzę o tym, by zdobyć pas w wadze ciężkiej" Polsat Sport

Majątek Polaka zabezpieczył jego rodzinę. Mieszkanie dla każdego dziecka

- Mam czwórkę dzieci, każdemu trzeba będzie coś wyremontować w domu (…) Mamy na tyle swoich nieruchomości z żoną, że każdy ma gdzie mieszkać, jeżeli by chciał - rozpoczął.

- To nie jest 200 mieszkań, ale kilka się uda złożyć. Mam czwórkę dzieci, także mają gdzie mieszkać w razie czego. Ja mam swoje studio treningowe, mam klub fitness... - wyliczał.

Kołecki oraz jego żona rozsądnie podeszli do kwestii inwestowania pieniędzy, przede wszystkim z walk byłego olimpijczyka. W tym samym podkaście ujawnił on, że najniższa gaża za jego walkę wynosiła ok.70-90 tysięcy złotych. Najwyższa z kolei zmieściła się w przedziale 500 tysięcy - milion brutto.

Odliczyć od tego trzeba oczywiście koszty związane z przygotowaniem, opłacenie trenerów oraz zapłacenie podatków, ale na konto zawodnika i tak wpływały spore sumy. Do tego ma on oczywiście zapewnioną emeryturę olimpijską.

Przypomnijmy, że Szymon Kołecki przywiózł srebrny medal z igrzysk w Sydney w 2000 roku oraz złoto z Pekinu z 2008 roku, po dyskwalifikacji Ilji Iljina przyłapanego na dopingu. Jest także 4-krotny medalista mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów oraz 6-krotnym medalista mistrzostw Europy - z czego 5 razy sięgnął po tytuł mistrza starego kontynentu.

Szymon Kołecki Babilon MMA materiały prasowe

Szymon Kołecki podjął decyzję ws. swojej przyszłości Foto Olimpik AFP

Adrian Zieliński (po lewej) i Szymon Kołecki byli mistrzami olimpijskimi w podnoszeniu ciężarów ZUMA/Maciej Śmiarowski/Newspix.pl INTERIA.PL

