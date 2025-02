Polak ujawnia bolesne fakty z życia Aryny Sabalenki. "Tata miał problemy"

Aryna Sabalenka od kilku już miesięcy pozostaje liderką światowego rankingu kobiecego tenisa . Droga Białorusinki na szczyt była jednak wyboista i były takie momenty, w których 26-latka chciała się poddać, o czym mówiła otwarcie m.in. w rozmowie dla magazynu Harper’s Bazaar. "Byłam bliska powiedzenia: OK, koniec. Dwa lub trzy lata temu, kiedy bez przerwy popełniałam podwójne błędy serwisowe i wszystko wydawało się iść nie tak. Myślałam sobie: ok, czas się poddać i odejść... czas przejść na emeryturę " - wyjawiła. Ostatecznie jednak pochodząca z Mińska gwiazda postanowiła kontynuować karierę i dziś jest nie tylko numerem "jeden" światowego rankingu, ale również trzykrotną mistrzynią wielkoszlemową.

Maciej Domka wprost o Arynie Sabalence. Wspomniał także o jej zmarłym ojcu

Ogromne ambicje Aryny Sabalenki mają jednak także sporo wad. Jeszcze kilka lat temu wielokrotnie zdarzały się sytuacje podczas meczów, gdzie 26-latkę ponosiły negatywne emocje. Jak się okazuje, takie problemy towarzyszyły Białorusince od początku jej przygody z tenisem. Opowiedział o tym w podcaście Break Point Maciej Domka . Szkoleniowiec przed lat prowadził akademię tenisową w Mińsku i miał okazję obserwować początki kariery obecnej liderki rankingu WTA. Stwierdził on, że emocjonalność Sabalenki na korcie wynikała m.in. z tego, co działo się wówczas w jej rodzinnym domu.

"Tata miał problemy i trochę z prawem. Nie wnikając w szczegóły. Aryna jakby emocjonalne przerabiała swoje życie na korcie. To jej było pewnie bardzo potrzebne, żeby czasem nie zwariować. Takie czasem mam wrażenie, z perspektywy czasu i wkładała niesamowitą ilość energii w granie. Tak jak mówię, normalnie człowiek, gdyby nie musiał czegoś przerobić, to by tyle energii nie miał. To myślę, zdecydowało, że ona walczyła o życie. Ona wychodząc na kort, walczyła o życie" - wyjawił Domka.