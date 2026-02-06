Polak uciekł z wioski tuż przed otwarciem igrzysk. Rosjanie już na niego czekali

- Piotrek zawsze robił wszystko na odwrót. Pamiętam obóz przygotowawczy w Zakopanem. Biegniemy, skręcam w lewo, wszyscy za mną, odwracam się, a jego nie ma. Co jest? Wytężam wzrok i widzę, że Gabrych skręcił w prawo i jak gdyby nigdy nic biegnie przed siebie. Sam. Ze słuchawkami walkmana na uszach - opowiadał swego czasu jeden z ligowych trenerów Zbigniew Błaszczak, cytowany przez WP Sportowe Fakty.

Innym razem Gabrych szarpał się z na parkiecie z kolegami z zespołu, reprezentując Czarnych Radom. Po meczu drużyna odmówiła wspólnej podróży autokarem. Agresor wracał do domu pociągiem.

To tylko dwie z wielu tego typu historyjek dotyczących zawodnika, który do dzisiaj uchodzi za najbardziej kontrowersyjną postać w dziejach polskiej siatkówki.

Gabrych dokonał na igrzyskach samowolnego oddalenia. Kiedy wrócił do woski, przed drzwiami miał już spakowane walizki

W siatkówkę na poważnie zaczął grać późno - miał już 21 lat. Do reprezentacji Polski po raz pierwszy powołany został jako 32-latek. Apogeum tego okresu, a zarazem ostatni jego etap, stanowił wyjazd na igrzyska olimpijskie Ateny 2024.

Dwa dni po inauguracji igrzysk Polacy grali pierwszy mecz turnieju. Zapadła więc zrozumiała decyzja: drużyna nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia igrzysk. Wszyscy przyjęli zakaz ze zrozumieniem. Poza jednym wyjątkiem.

Po zmroku z wioski po cichu wymknął się Gabrych. Udał się na ateński stadion, na który tego wieczoru skierowane były oczy całego sportowego świata. - Nie po to tyle lat trenowałem, żeby nie wziąć udziału w takiej imprezie - miał tłumaczyć wiele lat później.

Liczył, że jego absencja pozostanie niezauważona. Koledzy z kadry zasiedli wspólnie przed telewizorem. Myśleli, że Gabrych został w pokoju. Zawsze przecież chadzał swoimi ścieżkami.

Byli w szoku, kiedy w którymś momencie transmisji zobaczyli na ekranie rozpromienione oblicze partnera z zespołu. Maszerował dumnie z przedstawicielami innych dyscyplin. Miał poczucie, że jest we właściwym miejscu i czasie.

Gdyby nie realizator obrazu, który przypadkowo wyłapał Gabrycha w tłumie, do wybuchu afery pewnie by nie doszło. Teraz jednak nie było odwrotu. Drużyna poczuła się oszukana, a sztab szkoleniowy zlekceważony.

Kiedy Gabrych wrócił dyskretnie do wioski olimpijskiej, przed drzwiami pokoju zastał spakowane walizki ze swoimi rzeczami. Musiał gęsto się tłumaczyć. Został ostatecznie na turnieju, ale na parkiecie nie rzucał rywali na kolana. "Biało-Czerwoni" zakończyli udział w turnieju na ćwierćfinale.

Zaraz po powrocie z Aten krnąbrny siatkarz wyemigrował do Rosji. Podpisał umowę z Iskrą Odincowo. Był obserwowany przez wiele miesięcy wcześniej, gdy w polskiej lidze spisywał się rewelacyjnie. Zasłużył na ten kontrakt znakomitą grą.

W Rosji nie potrafił się jednak odnaleźć, grał niewiele i bez błysku. Potem próbował sił w Brazylii, też bez dobrego efektu. Jako 36-latek został mistrzem Rumunii w barwach Tomisu Constanta.

W Polsce zaliczył jeszcze epizody w Resovii i MKS-ie MOS Będzin. Potem na dobre zniknął. Pięć lat po igrzyskach a Atenach.

Niespełna dekadę temu na chwilę wrócił na parkiet. Był grającym trenerem II-ligowej Stali Grudziądz. Dzisiaj nie zajmuje się już zawodowo poważną siatkówką.

Piotr Gabrych Piotr Nowak Newspix.pl

Piotr Gabrych (nr 14) podczas igrzysk olimpijskich w Atenach Tomasz Markowski Newspix.pl

Rok 2017. Piotr Gabrych w roli trenera Stali Grudziądz MATEUSZ BOSIACKI / 400MM.PL Newspix.pl

