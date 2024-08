Za nami XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryż u, które wywołały spore poruszenie nie tylko wśród kibiców, ale również dziennikarzy i ekspertów.. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się między innymi o kontrowersyjnych pięściarkach Lin Yu-ting i Imane Khelif, które mimo dyskwalifikacji z ubiegłorocznych mistrzostw świata, zostały dopuszczone do rywalizacji o olimpijskie medale.

Wiele skrajnych emocji wzbudziła również ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich w stolicy Francji. Po raz pierwszy w historii wydarzenie to odbyło się na otwartej przestrzeni, a sportowcy przed kibicami zaprezentowali się... podczas rejsu barkami po Sekwanie. Niektóre ze scen kilkugodzinnego show rozpętały prawdziwą burzę. Mowa m.in. o scenie z udziałem przedstawicieli społeczności LGBTQ+, którzy... publicznie szydzić mieli z chrześcijaństwa, parodiując “Ostatnią Wieczerzę".