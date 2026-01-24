Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak skradł show na igrzyskach, znów mówi o nim cały świat. Na scenie z gwiazdą

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Jakub Józef Orliński po raz kolejny zaskoczył świat. Po niebywałym występie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu polski kontratenor wystąpił na paryskiej scenie u boku ASAP Rocky'ego podczas prestiżowej gali charytatywnej. Nagraniem z tego wyjątkowego wieczoru 35-latek pochwalił się w mediach społecznościowych.

Młody mężczyzna w szarym garniturze i biało-czarnej koszulce stoi obok mikrofonu przy fortepianie, na tle scenografii z historyczną grafiką. W okrągłym wstawieniu widać dwójkę wykonawców śpiewających podczas innego fragmentu występu, otoczonych dymem s...
Jakub Józef Orliński wystąpił z ASAP Rocky'mInstagram/jakub.jozef.orlinski, JACEK DOMINSKIReporter

Jakub Józef Orliński to artysta, który od lat konsekwentnie wymyka się wszelkim szufladkom. Światowej sławy kontratenor, śpiewak operowy i b-boy, łączy w swojej twórczości klasyczną wirtuozję z energią street dance'u i sceniczną charyzmą. Może się też pochwalić imponującym wykształceniem - ukończył studia wokalne na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dr hab. Anny Radziejewskiej, a następnie doskonalił swój talent w prestiżowej Juilliard School of Music w Nowym Jorku.

Jego kariera rozwijała się na najważniejszych scenach świata, takich jak Metropolitan Opera w Nowym Jorku czy Royal Opera House w Londynie. W sportowym środowisku zrobiło się o nim głośno w 2024 roku, kiedy to wystąpił podczas ceremonii otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Za występ ten otrzymał nawet Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Teraz o 35-latku znów zrobiło się głośno.

Jakub Józef Orliński u boku gwiazdy. O Polaku znów jest głośno

Jakub Józef Orliński wystąpił podczas charytatywnego wydarzenia "Gala des Pieces Jaunes 2026" u boku ukochanego Rihanny. Tegoroczna edycja koncertu odbyła się w Paris La Defense Arena i jak co roku miała na celu wsparcie fundacji Fondation des Hopitaux, zbierającej środki na poprawę warunków leczenia dzieci i młodzieży we francuskich szpitalach.

Na scenie pojawiły się światowe gwiazdy, m.in. Christina Aguilera oraz ASAP Rocky. To właśnie z nim Orliński zaprezentował wyjątkową muzyczną kolaborację - utwór wykonany z towarzystem orkiestry oraz trębacza jazzowego Ibrahima Maaloufa. W sieci natychmiast pojawiły się nagrania z tego występu i lawina entuzjastycznych komentarzy. "Historyczne show", "Prawdziwe święto muzyki", "Niesamowite połączenie dwóch światów" - pisali zachwyceni internauci. Sam artysta również podzielił się fragmentami koncertu na Instagramie, a jego występ przeszedł do historii jako kolejny dowód na to, że polski talent bez kompleksów podbija światowe sceny.

Młody mężczyzna z kręconymi włosami uśmiecha się delikatnie, ubrany w jasnoniebieski t-shirt, w tle widoczne są zielone rośliny i nowoczesne wnętrze mieszkania lub biura.
Jakub Józef Orliński - jeden z najbardziej rozpoznawalnych kontratenorów świataWojciech Olkusnik/Dzien Dobry TVNEast News
Jakub Józef Orliński podczas finału Męskiego Grania 2024
Jakub Józef Orliński podczas finału Męskiego Grania 2024Eris WójcikINTERIA.PL
ASAP Rocky na Open'er Festival 2022
ASAP Rocky na Open'er Festival 2022Ewelina Eris WójcikINTERIA.PL
