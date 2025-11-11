Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak sięgnął po główną wygraną w "Milionerach". Nawet to pytanie nie było mu straszne

W ostatnim odcinku "Milionerów" emocje sięgnęły zenitu - pan Bartosz Radziejewski z Wrocławia został pierwszym zdobywcą nagrody głównej po "przeprowadzce" teleturnieju z TVN do Polsatu. Na drodze do miliona złotych musiał zmierzyć się m.in. z pytaniem o tematyce sportowej, które okazało się kluczowe w jego grze.

Padł pierwszy milion w "Milionerach"
W teleturniejach wiedzy, takich jak "Milionerzy", "Jeden z dziesięciu" czy "Va Banque", pytania o tematyce sportowej pojawiają się regularnie i potrafią zaskoczyć nawet najbardziej oczytanych uczestników. Choć pozornie należą do kategorii "lżejszych" zagadnień, w rzeczywistości jednak wymagają szerokiej wiedzy - od popularnych dyscyplin i nazwisk mistrzów po mniej znane fakty, daty i konkurencje. Wielu graczy przekonało się, że to właśnie sport potrafi zdecydować o ich dalszym losie - jedni dzięki trafnej odpowiedzi przechodzą do historii programu, inni odpadają tuż przed wymarzoną fortuną.

Niebywały sukces uczestnika "Milionerów". Sięgnął po główną nagrodę, pytano go m.in. o sport

W jednym z najnowszych odcinków "Milionerów" emitowanych przez Polsat o główną nagrodę walczył Bartosz Radziejewski z Wrocławia. Już w czwartkowej części jego gry pojawiło się pytanie za 50 tysięcy złotych, które wymagało wiedzy sportowej. Hubert Urbański zapytał: "W jaki sposób Sebastian Kawa od ponad dwóch dekad zdobywa medale na praktycznie wszystkich mistrzostwach świata?".

Do wyboru były cztery odpowiedzi:
A) Okłada pięściami przeciwników
B) Lata bez napędu
C) Strzela do rzutków
D) Nurkuje bez butli
Pan Bartosz, kierując się intuicją, przypomniał sobie, że Kawa jest znany z osiągnięć w szybownictwie, i wybrał odpowiedź B. Tym samym trafił w dziesiątkę i mógł kontynuować swoją dalszą walkę o milion.

Tę widzowie mogli obserwować w poniedziałkowy wieczór. To właśnie wtedy padło pierwsze po "przeprowadzce" teleturnieju z TVN do Polsatu pytanie o milion. Pytanie finałowe brzmiało: "Zmysł sapioseksualisty lub sapioseksualistki rozpali". 

Odpowiedzi do wyboru były następujące:
A) krwisty stek chateaubriand
B) selfie w piżamie
C) cytat z Kanta lub Einsteina
D) fotka z wakacji na Bali

Pan Bartosz bez wahania wskazał odpowiedź C - Cytat z Kanta lub Einsteina. Jego wybór okazał się słuszny i mężczyzna sięgnął po główną nagrodę.

Iga Świątek

    Sebastian Kawa
    Sebastian KawaBartlomiej MagierowskiEast News
    Elegancko ubrany mężczyzna siedzi na wysokim, nowoczesnym krześle przy podświetlonym pulpicie, w tle widać grupę ludzi na przezroczystych siedzeniach oraz fragment zestawu perkusyjnego, całość oświetlona niebieskim światłem.
    MilionerzyAdam Jankowski/REPORTERReporter
    Mężczyzna w eleganckim garniturze i krawacie stoi w studio telewizyjnym przed charakterystycznym logo quizu Milionerzy, w tle widoczna jest dekoracja świąteczna.
    Hubert Urbański w programie "Milionerzy"Piotr MoleckiEast News

