W teleturniejach wiedzy, takich jak "Milionerzy", "Jeden z dziesięciu" czy "Va Banque", pytania o tematyce sportowej pojawiają się regularnie i potrafią zaskoczyć nawet najbardziej oczytanych uczestników. Choć pozornie należą do kategorii "lżejszych" zagadnień, w rzeczywistości jednak wymagają szerokiej wiedzy - od popularnych dyscyplin i nazwisk mistrzów po mniej znane fakty, daty i konkurencje. Wielu graczy przekonało się, że to właśnie sport potrafi zdecydować o ich dalszym losie - jedni dzięki trafnej odpowiedzi przechodzą do historii programu, inni odpadają tuż przed wymarzoną fortuną.

Moda po francusku! Tak Mbappé i spółka przybyli ubrani na zgrupowanie. WIDEO © 2025 Associated Press

Niebywały sukces uczestnika "Milionerów". Sięgnął po główną nagrodę, pytano go m.in. o sport

W jednym z najnowszych odcinków "Milionerów" emitowanych przez Polsat o główną nagrodę walczył Bartosz Radziejewski z Wrocławia. Już w czwartkowej części jego gry pojawiło się pytanie za 50 tysięcy złotych, które wymagało wiedzy sportowej. Hubert Urbański zapytał: "W jaki sposób Sebastian Kawa od ponad dwóch dekad zdobywa medale na praktycznie wszystkich mistrzostwach świata?".

Do wyboru były cztery odpowiedzi:

A) Okłada pięściami przeciwników

B) Lata bez napędu

C) Strzela do rzutków

D) Nurkuje bez butli

Pan Bartosz, kierując się intuicją, przypomniał sobie, że Kawa jest znany z osiągnięć w szybownictwie, i wybrał odpowiedź B. Tym samym trafił w dziesiątkę i mógł kontynuować swoją dalszą walkę o milion.

Rozwiń

Tę widzowie mogli obserwować w poniedziałkowy wieczór. To właśnie wtedy padło pierwsze po "przeprowadzce" teleturnieju z TVN do Polsatu pytanie o milion. Pytanie finałowe brzmiało: "Zmysł sapioseksualisty lub sapioseksualistki rozpali".

Odpowiedzi do wyboru były następujące:

A) krwisty stek chateaubriand

B) selfie w piżamie

C) cytat z Kanta lub Einsteina

D) fotka z wakacji na Bali

Pan Bartosz bez wahania wskazał odpowiedź C - Cytat z Kanta lub Einsteina. Jego wybór okazał się słuszny i mężczyzna sięgnął po główną nagrodę.

Rozwiń

Sebastian Kawa Bartlomiej Magierowski East News

Milionerzy Adam Jankowski/REPORTER Reporter

Hubert Urbański w programie "Milionerzy" Piotr Molecki East News