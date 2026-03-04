Polak ma ponad 400-metrowy dom warty 2 miliony i sukcesy sportowe. Aż pięć tytułów mistrzowskich

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Kariera siatkarska Pawła Papke pełna była sukcesów klubowych. Były przyjmujący ma na koncie aż pięć tytułów mistrza Polski z drużyną z Kędzierzyna-Koźle, a od wielu lat rozwija karierę polityczną - jest posłem na Sejm z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Ogromne wrażenie robi także jego majątek, a w szczególności ponad 400-metrowa posiadłość, której wartość przekracza 2 miliony złotych.

article cover
Paweł Papke może pochwalić się ogromną i cenną nieruchomościąArtur Szczepanski/REPORTER / PRZEMYSLAW SZYSZKA / Newspix.plEast News

Biorąc pod uwagę umiejętności, a także sukcesy klubowe, głównie z drużyną z Kędzierzyna-Koźle, Paweł Papke może odczuwać lekki niedosyt związany z brakiem trofeów z reprezentacją Polski. Dla Biało-Czerwonych rozegrał 149 meczów i choć przez lata postrzegany był za jednego z najbardziej wszechstronnych i skutecznych polskich przyjmujących, z imprez międzynarodowych wracał bez medali.

Paweł Papke postawił na karierę polityczną. Na koncie ma wiele sukcesów sportowych

Po zakończeniu kariery siatkarskiej w 2010 roku szybko postanowił obrać ścieżkę polityczną. Już w 2011 roku w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła z ramienia Platformy Obywatelskiej, a obecnie od wielu lat związany jest z Koalicją Obywatelską.

    16 lutego 2015 został wybrany na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a funkcję tę pełnił do 7 czerwca 2016, kiedy to nie ubiegał się już o ponowny wybór. Spore wrażenie robi jego majątek, a konkretnie nieruchomość, której jest właścicielem.

    Nieruchomość posła robi wrażenie. Wartość to ponad 2 miliony złotych

    Z oświadczenia majątekowego byłego siatkarza z 2025 roku wynika, że jest on posiadaczem domu o powierzchni aż 423 metrów kwadratowych. Jego wartość szacowana jest na zawrotną sumę 2,1 miliona złotych.

    Nieruchomość znajduje się na działce o powierzchni ponad 1402 metrów kwadratowych, wycenianej na 450 tysięcy złotych. A biorąc pod uwagę postępującą w Polsce inflację i wręcz galopujące koszty działek i mieszkań, z pewnością w tym roku zyska ona jeszcze na wartości.

    Trzaskowski już się z tym nie kryje. Wprost o słowach Tuska na temat Murańskiego

    Uposażenie poselskie Pawła Papke wynosi 150 tysięcy złotych, a do tego dochodzi także dieta parlamentarna na poziomie niemal 46 tysięcy złotych i środki z tytułu umowy zlecenia zawartej z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, w którego zarządzie zasiadał do 2025 roku.

    Nie tylko Papke mający siatkarską przeszłość może pochwalić się niemałym majątkiem i wartościowymi nieruchomościami. Aż dziesięć takowych posiada Małgorzata Niemczyk, która również po skończeniu kariery sportowej poszła w politykę i zasiada w Sejmie.

    Polscy siatkarze w biało-czerwonych strojach świętują zdobycie punktu na boisku, unosząc ręce w geście radości i determinacji.
    Paweł Papke w reprezentacji PolskiSEBASTIAN D'SOUZAAFP
    Mężczyzna w eleganckim garniturze stoi na tle ścianki z logotypami partnerów i sponsorów wydarzenia, związanej z galą podsumowania sezonu sportowego.
    Paweł PapkeAnna KlepaczkoNewspix.pl
    Małgoarza Niemczyk na boisku i w parlamencie
    Małgoarza Niemczyk na boisku i w parlamencieTomasz Jastrzebowski/Newspix/East News
