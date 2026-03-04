Biorąc pod uwagę umiejętności, a także sukcesy klubowe, głównie z drużyną z Kędzierzyna-Koźle, Paweł Papke może odczuwać lekki niedosyt związany z brakiem trofeów z reprezentacją Polski. Dla Biało-Czerwonych rozegrał 149 meczów i choć przez lata postrzegany był za jednego z najbardziej wszechstronnych i skutecznych polskich przyjmujących, z imprez międzynarodowych wracał bez medali.

Paweł Papke postawił na karierę polityczną. Na koncie ma wiele sukcesów sportowych

Po zakończeniu kariery siatkarskiej w 2010 roku szybko postanowił obrać ścieżkę polityczną. Już w 2011 roku w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła z ramienia Platformy Obywatelskiej, a obecnie od wielu lat związany jest z Koalicją Obywatelską.

16 lutego 2015 został wybrany na nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a funkcję tę pełnił do 7 czerwca 2016, kiedy to nie ubiegał się już o ponowny wybór. Spore wrażenie robi jego majątek, a konkretnie nieruchomość, której jest właścicielem.

Nieruchomość posła robi wrażenie. Wartość to ponad 2 miliony złotych

Z oświadczenia majątekowego byłego siatkarza z 2025 roku wynika, że jest on posiadaczem domu o powierzchni aż 423 metrów kwadratowych. Jego wartość szacowana jest na zawrotną sumę 2,1 miliona złotych.

Nieruchomość znajduje się na działce o powierzchni ponad 1402 metrów kwadratowych, wycenianej na 450 tysięcy złotych. A biorąc pod uwagę postępującą w Polsce inflację i wręcz galopujące koszty działek i mieszkań, z pewnością w tym roku zyska ona jeszcze na wartości.

Uposażenie poselskie Pawła Papke wynosi 150 tysięcy złotych, a do tego dochodzi także dieta parlamentarna na poziomie niemal 46 tysięcy złotych i środki z tytułu umowy zlecenia zawartej z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej, w którego zarządzie zasiadał do 2025 roku.

Nie tylko Papke mający siatkarską przeszłość może pochwalić się niemałym majątkiem i wartościowymi nieruchomościami. Aż dziesięć takowych posiada Małgorzata Niemczyk, która również po skończeniu kariery sportowej poszła w politykę i zasiada w Sejmie.

