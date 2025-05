Połączyła ich miłość do kolarstwa. Ślub wzięli w tajemnicy przed światem

Katarzyna Niewiadoma i Taylor Phinney poznali się w 2016 roku podczas zawodów w Katarze. Połączyła ich miłość do kolarstwa i głębokie zrozumienie sportowych wyzwań. Phinney, były kolarz a obecnie artysta, wspiera wybrankę na każdym kroku. W 2024 roku para zaręczyła się i wkrótce potem stanęła na ślubnym kobiercu. Informację o ślubie zachowali w tajemnicy aż do czerwca, kiedy to Polka z dumą po raz pierwsze nazwała swojego ukochanego mężem w mediach społecznościowych.