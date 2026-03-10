Polacy wrócili z Bliskiego Wschodu do Polski. Nagle słowa o zestrzeleniach

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś podjęli decyzję i postanowili jednak opuścić Zjednoczone Emiraty Arabskie. Para mieszkała w nich od dwóch lat, a ostatnio piosenkarka dużo opowiadała o tym, co dzieje się w Dubaju i pokazywała nagrania. Ostatecznie jednak postawiła na powrót do Polski wraz z całą rodziną. W jednym z nagrań zaczęła mówić o tym, czego doświadczyła w związku z wojną w Iranie. Padły słowa o zestrzeleniach.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś siedzą na kanapie w jasnym pokoju, w tle rośliny i duże okno.
Agnieszka Włodarczyk, Robert KaraśJustyna Rojek/DDTVNEast News

Trwające wojna w Iranie zbiera swoje żniwo również w wielu sąsiednich krajach - pociski i drony latają m.in. nad Omanem, ZEA, Arabią Saudyjską czy Libanem. Wszystkie zagrożone kraje starają się przechwytywać zagrożenie i starać się mu zaradzić. W każdej, nawet najlepszej i najbogatszej obronie zdarzają się wyrwy.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wrócili do Polski

W trakcie trwającej wojny w Iranie Agnieszka Włodarczyk relacjonowała to, co działo się w ostatnich dniach w Dubaju. Jak sama twierdziła, spotkała się również ze sporą dozą wymierzonego w nią hejtu. W mediach społecznościowych zamieszczała nagrania i zdjęcia z ulic miasta, żeby pokazać, że czuje się bezpiecznie i że doniesienia mediów o dużych problemach w ZEA nie są prawdziwe.

Ostatecznie jednak polska aktorka i piosenkarka postanowiła zabrać rodzinę i wrócić do Polski. W relacji na Instagramie zamieściła nagranie z samolotu i zapewniała, że nie zmieniła zdania o Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma zamiar wrócić do Dubaju.

Agnieszka Włodarczyk zaczęła opowiadać o zestrzeleniach

Włodarczyk była zadowolona z pogody, jaka zastała ją w Warszawie - cieszyła się ze słońca. Później jednak wyjaśniła, że ma zamiar szerzej wypowiedzieć się na temat tego, czego doświadczyła w ostatnich dniach w Dubaju, tylko najpierw chciałaby się porządnie wyspać po podróży.

"Ja do tej pory jestem ogromnie wzruszona tym, jak ZEA się obroniła. To, co widziałam na niebie, plus te zestrzelenia, to było tak, jakby ktoś nad nami czuwał, jakby był taki parasol bezpieczeństwa. Niesamowite. Jestem naprawdę pełna podziwu. Zdania na temat Emiratów nie zmieniam" - tłumaczyła. Później zamieściła nagranie, na którym potwierdziła, że nie ma zamiaru żegnać się z Dubajem i niebawem do niego powróci.

Widok z okna samolotu na charakterystyczną, palemkową wyspę Palm Jumeirah w Dubaju, morze i fragment skrzydła samolotu na pierwszym planie.
Agnieszka Włodarczyk podzieliła się ujęciem z samolotuInstagram/agnieszkawlodarczykofficialESP/Instagram

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Dwie osoby, kobieta w okularach i brązowym swetrze oraz mężczyzna w ciemnej bluzie i czapce z daszkiem, oboje patrzą w stronę aparatu, w tle rozmazane kwiaty i czerwone elementy dekoracyjne.
Agnieszka Włodarczyk i Robert KaraśArtur Zawadzki/REPORTEREast News
Agnieszka Włodarczyk, Robert Karaś
Agnieszka Włodarczyk, Robert KaraśAKPA
