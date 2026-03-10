Polacy wrócili z Bliskiego Wschodu do Polski. Nagle słowa o zestrzeleniach

Trwające wojna w Iranie zbiera swoje żniwo również w wielu sąsiednich krajach - pociski i drony latają m.in. nad Omanem, ZEA, Arabią Saudyjską czy Libanem. Wszystkie zagrożone kraje starają się przechwytywać zagrożenie i starać się mu zaradzić. W każdej, nawet najlepszej i najbogatszej obronie zdarzają się wyrwy.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś wrócili do Polski

W trakcie trwającej wojny w Iranie Agnieszka Włodarczyk relacjonowała to, co działo się w ostatnich dniach w Dubaju. Jak sama twierdziła, spotkała się również ze sporą dozą wymierzonego w nią hejtu. W mediach społecznościowych zamieszczała nagrania i zdjęcia z ulic miasta, żeby pokazać, że czuje się bezpiecznie i że doniesienia mediów o dużych problemach w ZEA nie są prawdziwe.

Ostatecznie jednak polska aktorka i piosenkarka postanowiła zabrać rodzinę i wrócić do Polski. W relacji na Instagramie zamieściła nagranie z samolotu i zapewniała, że nie zmieniła zdania o Zjednoczonych Emiratach Arabskich i ma zamiar wrócić do Dubaju.

Agnieszka Włodarczyk zaczęła opowiadać o zestrzeleniach

Włodarczyk była zadowolona z pogody, jaka zastała ją w Warszawie - cieszyła się ze słońca. Później jednak wyjaśniła, że ma zamiar szerzej wypowiedzieć się na temat tego, czego doświadczyła w ostatnich dniach w Dubaju, tylko najpierw chciałaby się porządnie wyspać po podróży.

"Ja do tej pory jestem ogromnie wzruszona tym, jak ZEA się obroniła. To, co widziałam na niebie, plus te zestrzelenia, to było tak, jakby ktoś nad nami czuwał, jakby był taki parasol bezpieczeństwa. Niesamowite. Jestem naprawdę pełna podziwu. Zdania na temat Emiratów nie zmieniam" - tłumaczyła. Później zamieściła nagranie, na którym potwierdziła, że nie ma zamiaru żegnać się z Dubajem i niebawem do niego powróci.

Agnieszka Włodarczyk podzieliła się ujęciem z samolotu Instagram/agnieszkawlodarczykofficial ESP/Instagram

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś Artur Zawadzki/REPORTER East News

Agnieszka Włodarczyk, Robert Karaś AKPA

